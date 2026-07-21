Architekci z biur Archigrest i topoScape mogą zapisać na swoim koncie kolejny sukces w międzynarodowym konkursie. W kolejnej edycji Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej w gronie wyróżnionych realizacji znalazła się transformacja postindustrialnego portu na terenie Parku Żerańskiego w Warszawie autorstwa obydwu pracowni.

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Warszawa: Park Żerański z nominacją do Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej

Europejska Nagroda dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej to organizowany co dwa lata konkurs nagradzający interwencje przestrzeni publicznych w miastach, których celem jest poprawa ich jakości i funkcjonalności. W konkursie mogą wziąć udział realizacje z 46 krajów, które należą do Rady Europy. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie (CCCB).

Spośród 381 realizacji z całej Europy, jakie napłynęły w ramach tegorocznej edycji konkursu, jury wyróżniło 25 najlepszych projektów w miastach z 14 krajów, w tym w Paryżu, Kopenhadze, Barcelonie, Lizbonie, Brukseli i Wiedniu. Jak podkreślają jurorzy, projekty te wyróżniają się swoim pozytywnym wpływem na życie lokalnej społeczności z perspektywy kulturalnej, społecznej i ekologicznej.

W tegorocznej edycji konkursu już po raz kolejny nie zabrakło polskiego akcentu – tym razem w postaci projektu transformacji Parku Żerańskiego w Warszawie. Za koncepcję przekształcenia postindustrialnego wybrzeża nad Wisłą odpowiadają architekci z warszawskich biur Archigrest i pracowni architektury krajobrazu topoScape – autorzy wielokrotnie nagradzanej rewitalizacji Parku Akcji „Burza” w Warszawie.

Park Żerański: metamorfoza przemysłowego obszaru Wisły

Metamorfoza dotyczyła pasa wybrzeża o długości 1,4 km, gdzie dawniej znajdował się przemysłowy port, którego budowy nigdy nie ukończono. Przez wiele lat obszar ten był opuszczony i stopniowo zaczęły go zamieszkiwać różne płazy i małe ssaki.

Celem rewitalizacji tego odcinka wybrzeża Wisły było zachowanie śladów po dawnym porcie i zarazem zintegrowanie ich z nową, zieloną przestrzenią publiczną dla okolicznych mieszkańców. Po rewitalizacji w parku umieszczono przestrzenie rekreacyjne, niewielkie pawilony, które przypominają o industrialnej przeszłości, a także ścieżki dla pieszych i rowerzystów, które jednocześnie wspierają bioróżnorodność.

Teraz projekt metamorfozy Parku Żerańskiego czekają kolejne etapy konkursu. Już niebawem spośród 25 wyróżnionych realizacji jury wybierze pięć finałowych projektów.

Wielki finał nastąpi w październiku 2026 r. Autorzy pięciu propozycji przedstawią je osobiście jurorom w trakcie publicznego wydarzenia w siedzibie Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie. Zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu poznamy w trakcie uroczystej ceremonii 15 października.

Park Żerański to już kolejny wspólny projekt pracowni topoScape i Archigrest, który ma na koncie sukces w ramach Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. W 2024 r. tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w Europie przyznano wielokrotnie nagradzanemu Parkowi Akcji „Burza” na warszawskim Mokotowie.