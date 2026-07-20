W ramach tegorocznej edycji konkursu World Food Finals twórcy popularnej platformy Taste Atlas opublikowali najnowszy, aktualny ranking najlepszych kuchni narodowych na świecie. Na 100 pozycjach kuchnia polska zajęła bardzo wysokie miejsce, wyprzedzając kuchnie, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, również w naszym kraju. Grono liderów rankingu pozostało bez zmian.

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Taste Atlas. Polska kuchnia wysoko w rankingu najlepszych na świecie

Taste Atlas to utworzony w 2015 r. serwis internetowy, agregujący tysiące regionalnych potraw i produktów z całego świata, a także restauracji. Od lat twórcy Taste Atlas publikują też rankingi, m.in. najlepszych dań, deserów, kulinarnych stolic świata, restauracji – a także najlepszych narodowych kuchni z całego globu.

Taste Atlas opublikował listę najlepszych krajowych kuchni, stworzoną na podstawie ponad pół miliona ocen użytkowników. Co istotne, by uniknąć nadużyć ze strony użytkowników, Taste Atlas odrzuca tzw. głosy patriotyczne, czyli takie, które użytkownicy serwisu oddają na kuchnię własnego kraju. To zapobiega zafałszowaniu wyników.

Jak co roku, wyłoniono 100 najlepszych kuchni z całego świata. Polskiej kuchni udało się zachować w tegorocznym zestawieniu bardzo wysoką, 14. pozycję. Co ciekawe, nasz kraj wyprzedził m.in. bardzo lubianą w Polsce kuchnię wietnamską, a nawet niezwykle popularną – koreańską, które w tym roku zajęły odpowiednio miejsca 16. i 19.

Wśród polskich produktów, których koniecznie trzeba spróbować, smakosze wskazali na truskawki, za którymi uplasowały się miody: wrzosowy z Borów Dolnośląskich, podkarpacki spadziowy i drahimski, a dalej – sery redykołka z Podhala, gołka ze Śląska i oscypek. Tradycyjne polskie potrawy, które cieszą się największą sympatią użytkowników Taste Atlas, to z kolei pierogi (w tym ruskie), naleśniki, żurek, barszcz czerwony, zupa borowikowa i rolada z modrą kapustą, a z deserów: sernik, pączki, karpatka i marcinek.

Najlepsze kuchnie na świecie. Liderzy rankingu Taste Atlas bez zmian

Niekwestionowanym liderem dorocznych rankingów Taste Atlas już po raz kolejny zostały Włochy, utrzymując pierwszą pozycję, którą zajmowały przed rokiem. Najwyżej oceniane włoskie potrawy to pizze: neapolitańska, margherita i bufalina oraz makarony: tajarin z białą truflą z Alby, pappardelle al cinghiale, neapolitańskie sugo alla Genovese i bigoli con l’anatra z Vicenzy, a ze słodkości – rzymskie gelato, orzechowy krem gianduja z Turynu oraz tradycyjne południowotyrolskie ciasto – strudel.

Także grono dziesięciu najlepszych kuchni świata pozostało bez zmian. Miejsca na podium zachowały kuchnie grecka na miejscu drugim i peruwiańska – na trzecim.

Jak widać, najlepszą dziesiątkę zdominowała Europa, bo dokładnie połowę tego grona stanowią narodowe kuchnie ze Starego Kontynentu. Oprócz peruwiańskiej spoza Europy w pierwszej dziesiątce znalazły się kuchnie: japońska, turecka, chińska i indonezyjska, które zajęły odpowiednio pozycje: szóstą, siódmą, ósmą i dziesiątą.

W ogonie tegorocznego rankingu Taste Atlas znalazły się kuchnie, których obecność na najniższych miejscach być może zaskoczy albo rozczaruje niektóre osoby, które miały okazję je poznać. W ostatniej dziesiątce znalazły się m.in. kuchnie: singapurska, izraelska, maltańska i cypryjska.