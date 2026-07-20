Puchar Świata FIFA — mowa o połyskującym złotem trofeum, o którym marzy każdy piłkarz — został zaopatrzony w specjalny kufer, w którym można go bezpiecznie przewozić i należycie prezentować. W tym roku unikatowy kufer zaprojektowała marka Louis Vuitton, która podróżne kuferki w charakterystyczny wzór uczyniła swoim znakiem rozpoznawczym.

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Puchar Świata FIFA. Kulisy powstania specjalnego kufra od Louis Vuitton

Marka Louis Vuitton po raz kolejny zaznaczyła swoją obecność w świecie sportu, tym razem za sprawą unikatowego kufra do przechowywania, przewożenia i prezentowania najważniejszego piłkarskiego trofeum — Pucharu Świata FIFA. Jego projekt nawiązuje do wyglądu ikonicznych kufrów podróżnych, które francuska marka produkuje od ponad 150 lat.

Kufer zaprezentowano tuż przed finałową rozgrywką, w której wzięły udział reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. W wydarzeniu wzięli udział ambasadorzy marki Louis Vuitton: hiszpański tenisista Carlos Alcaraz i południowokoreańska modelka i aktorka Ho Yeon Jung, która międzynarodową sławę zdobyła dzięki udziałowi w serialu „Squid Game”.

Ambasadorom towarzyszyły dwie legendy piłki nożnej, reprezentujące kraje, które trafiły do finału tegorocznych mistrzostw świata: hiszpański pomocnik Andrés Iniesta i argentyński hokeista Mario Kempe. Po niezwykle emocjonującym meczu było jasne, że puchar, opakowany w kufer LV, zabiorą do domu Hiszpanie.

„Trophy Trunk” powstał w warsztacie pod Paryżem

„Trophy Trunk” czyli kufer na Puchar Świata ozdobiony charakterystycznymi monogramami LV, powstał w warsztacie Louis Vuitton w Asnières-sur-Seine pod Paryżem. Jego projekt powiela klasyczny, vintage’owy wygląd charakterystycznych kufrów, z którymi podróżowano 150 lat temu.

Foto: Materiały prasowe

Przednie drzwiczki kufra zdobi złota litera „V” — symbol zwycięstwa. „Trophy Trunk” wykończono również charakterystycznymi dla LV skórzanymi obszyciami, znanymi jako „lozines”, a także mosiężnymi, złoconymi wzmocnieniami, zamkiem i wreszcie zapięciami nawiązującymi do tych, w które wyposażano kufry Louis Vuitton od lat 60. XIX wieku. Wnętrze kufra wyścieła beżowa skóra, znajduje się tu też naszywka informująca o współpracy LV z FIFA.

Foto: Materiały prasowe

Temu jedynemu kufrowi, który zapewne jest już w drodze do Hiszpanii, towarzyszy limitowana kolekcja trzech ekskluzywnych kuferków, których wygląd nawiązuje do oryginału. Są to dwa modele kuferków LV na zegarki — „Coffret 8 Montres” i „Cotteville 16 Montres” — oraz podróżny kufer „Malle Courrier Lozine 110”.

Foto: Materiały prasowe

Każdy z trzech produktów pokrywa wzór w monogramy LV, widnieje też na nich złoty emblemat przedstawiający Puchar Świata oraz złota litera „V”. Na specjalne zamówienie na kufrach można dodatkowo umieścić inicjały właściciela.

Foto: Materiały prasowe

LV ma dość długą historię projektowania kufrów na potrzeby najważniejszych imprez sportowych na świecie, w tym Pucharu Świata FIFA. Francuska marka współpracuje z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej już od 16 lat, wyprodukowała kufry na mistrzostwa w RPA, Brazylii i Katarze.

Foto: Materiały prasowe

Louis Vuitton ma też na koncie współpracę z Formułą 1 w ramach wyścigów, które odbywają się w Europie, Azji, Australii, Kanadzie i USA. Współpraca trwa nieprzerwanie od sześciu lat. W tym roku kufry powstały na potrzeby Grand Prix Formuły 1 w Monako. Louis Vuitton jest sponsorem tytularnym imprezy.