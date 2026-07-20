Kufer Trophy Trunk powstał w pracowni marki Louis Vuitton pod Paryżem.
Puchar Świata FIFA — mowa o połyskującym złotem trofeum, o którym marzy każdy piłkarz — został zaopatrzony w specjalny kufer, w którym można go bezpiecznie przewozić i należycie prezentować. W tym roku unikatowy kufer zaprojektowała marka Louis Vuitton, która podróżne kuferki w charakterystyczny wzór uczyniła swoim znakiem rozpoznawczym.
Marka Louis Vuitton po raz kolejny zaznaczyła swoją obecność w świecie sportu, tym razem za sprawą unikatowego kufra do przechowywania, przewożenia i prezentowania najważniejszego piłkarskiego trofeum — Pucharu Świata FIFA. Jego projekt nawiązuje do wyglądu ikonicznych kufrów podróżnych, które francuska marka produkuje od ponad 150 lat.
Kufer zaprezentowano tuż przed finałową rozgrywką, w której wzięły udział reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. W wydarzeniu wzięli udział ambasadorzy marki Louis Vuitton: hiszpański tenisista Carlos Alcaraz i południowokoreańska modelka i aktorka Ho Yeon Jung, która międzynarodową sławę zdobyła dzięki udziałowi w serialu „Squid Game”.
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Ambasadorom towarzyszyły dwie legendy piłki nożnej, reprezentujące kraje, które trafiły do finału tegorocznych mistrzostw świata: hiszpański pomocnik Andrés Iniesta i argentyński hokeista Mario Kempe. Po niezwykle emocjonującym meczu było jasne, że puchar, opakowany w kufer LV, zabiorą do domu Hiszpanie.
„Trophy Trunk” czyli kufer na Puchar Świata ozdobiony charakterystycznymi monogramami LV, powstał w warsztacie Louis Vuitton w Asnières-sur-Seine pod Paryżem. Jego projekt powiela klasyczny, vintage’owy wygląd charakterystycznych kufrów, z którymi podróżowano 150 lat temu.
Przednie drzwiczki kufra zdobi złota litera „V” — symbol zwycięstwa. „Trophy Trunk” wykończono również charakterystycznymi dla LV skórzanymi obszyciami, znanymi jako „lozines”, a także mosiężnymi, złoconymi wzmocnieniami, zamkiem i wreszcie zapięciami nawiązującymi do tych, w które wyposażano kufry Louis Vuitton od lat 60. XIX wieku. Wnętrze kufra wyścieła beżowa skóra, znajduje się tu też naszywka informująca o współpracy LV z FIFA.
Temu jedynemu kufrowi, który zapewne jest już w drodze do Hiszpanii, towarzyszy limitowana kolekcja trzech ekskluzywnych kuferków, których wygląd nawiązuje do oryginału. Są to dwa modele kuferków LV na zegarki — „Coffret 8 Montres” i „Cotteville 16 Montres” — oraz podróżny kufer „Malle Courrier Lozine 110”.
Każdy z trzech produktów pokrywa wzór w monogramy LV, widnieje też na nich złoty emblemat przedstawiający Puchar Świata oraz złota litera „V”. Na specjalne zamówienie na kufrach można dodatkowo umieścić inicjały właściciela.
LV ma dość długą historię projektowania kufrów na potrzeby najważniejszych imprez sportowych na świecie, w tym Pucharu Świata FIFA. Francuska marka współpracuje z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej już od 16 lat, wyprodukowała kufry na mistrzostwa w RPA, Brazylii i Katarze.
Louis Vuitton ma też na koncie współpracę z Formułą 1 w ramach wyścigów, które odbywają się w Europie, Azji, Australii, Kanadzie i USA. Współpraca trwa nieprzerwanie od sześciu lat. W tym roku kufry powstały na potrzeby Grand Prix Formuły 1 w Monako. Louis Vuitton jest sponsorem tytularnym imprezy.
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