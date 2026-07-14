Niebawem pracownicy i studenci Uniwersytetu Technicznego w Monachium nie będą musieli odprowadzać swoich dzieci do przedszkoli w innych częściach miasta, a co za tym idzie – będzie im łatwiej pogodzić obowiązki uczelniane z rodzicielskimi. Na terenie kampusu uniwersyteckiego powstał oryginalny budynek przedszkola z trzypiętrowym placem zabaw.

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Niemcy: Pracownia Kéré Architecture zaprojektowała „pionowe przedszkole”

Na niewielkiej działce w centrum Monachium jeszcze niedawno znajdował się parking przynależący do kawiarni tamtejszego Uniwersytetu Technicznego. Teraz to miejsce zajmuje przedszkole – miejsce dziennej opieki dla dzieci pracowników/pracownic i studentów/studentek uczelni.

Za projekt nietypowego przedszkola z trzypiętrowym placem zabaw odpowiada pracownia Kéré Architecture z Berlina, na której czele stoi Diébédo Francis Kéré, jeden z najbardziej cenionych współczesnych architektów. W 2022 r. pochodzący z Burkina Faso, ale od lat związany z Niemcami Kéré otrzymał Nagrodę Pritzkera, nazywaną „architektonicznym Noblem” za konsekwentne projektowanie ekologicznych budynków użyteczności publicznej, które odznaczają się jednocześnie wysokimi walorami estetycznymi.

Foto: Kere Architecture

Liczący 1540 m kw. budynek z fasadą z drewna i lameli ze stali kortenowskiej zorganizowano inaczej niż typowe przedszkola, bo pionowo – takie rozwiązanie podyktowała mała powierzchnia działki. W przedszkolu nie brakuje między innymi trzypiętrowego placu zabaw ze zjeżdżalniami.

Głównym budulcem przedszkola, które nazwano Kinderoase an der TUM (niem. „Oaza Dzieci na Uniwersytecie Technicznym w Monachium”) będzie drewno, aby zminimalizować ślad węglowy obiektu. Ze względów bezpieczeństwa wyjątkami będą jedynie ewakuacyjna klatka schodowa, a także fundamenty budynku.

Przedszkole na uniwersytecie w Monachium

Największym wyzwaniem dla architektów z Kéré Architecture była lokalizacja przyszłego przedszkola – tuż przy głośnej ulicy. Problem ten rozwiązano, umieszczając pomieszczenia, w których powinna panować cisza, po przeciwnej stronie.

Foto: Kere Architecture

Przestrzenie do nauki będą zajmować centralną część budynku. Od strony ulicy znajdą się z kolei pomieszczenia gospodarcze oraz wertykalny plac zabaw, które staną się swego rodzaju akustyczną strefą buforową, tłumiącą hałasy z ulicy.

Na poziomie „zero” umieszczono recepcję i biura. Przestrzenie opieki nad dziećmi podzielono na piętra według wieku przyszłych podopiecznych. Środkowe i wyższe kondygnacje będą mieścić ogólnodostępne przestrzenie do wspólnej zabawy, salę sportową oraz stołówkę. We wnętrzach przedszkola będzie dominować drewno w ciepłym odcieniu oraz elementy w żywych, wesołych kolorach.

Foto: Kere Architecture

Na dachu budynku znajdzie się osłonięty taras, z którego będzie się rozciągać panoramiczny widok na całe miasto. Projekt Kéré Architecture przewiduje też budowę połączenia między tarasem przedszkola a dachem znajdującej się tuż obok kawiarni uniwersyteckiej. Celem takiego innowacyjnego rozwiązania jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do spotkań dzieci ze studentami i pracownikami uczelni.