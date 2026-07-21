Kolejny Polak może zapisać na swoim koncie sukces w międzynarodowym konkursie architektonicznym i tym razem jest to działający w Australii architekt Edward Szewczyk. Metamorfozę willi na skarpie w Sydney według jego projektu doceniło jury tegorocznej edycji konkursu World Architecture Festival.

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World Architecture Festival 2026: Projekt pracowni Edward Szewczyk and Associates

Organizatorzy prestiżowego konkursu architektonicznego World Architecture Festival 2026 ogłosili właśnie grono finalistów tegorocznej edycji konkursu. Są to projekty budynków ukończonych i znajdujących się na etapie koncepcji, a także wnętrz i projektów z dziedziny architektury krajobrazu. Na tak zwaną krótką listę konkursu dostało się łącznie 416 projektów z 37 krajów, w tym autorstwa takich renomowanych pracowni jak Foster + Partners, Herzog & de Meuron, Grimshaw i Nikken Sekkei.

W kategorii „Ukończone domy i wille” w finale znalazła się kreatywna rozbudowa starego domu w St Ives pod Sydney, która rozwiązała problem zbyt małych okien. Autorami projektu są architekci z działającej od 2004 r. australijskiej pracowni Edward Szewczyk Architects and Associates, której założycielem jest architekt Edward Szewczyk – absolwent Uniwersytetu Śląskiego pracujący w Australii.

Foto: Tom Ferguson Photography

Realizacja zespołu pod kierownictwem Szewczyka dotyczy domu z lat 60., wybudowanego na skarpie w Sydney, na skraju Parku Narodowego Ku-ring-gai. Tradycyjny dom, jakich wiele na australijskich przedmieściach, był niedoświetlony, a co za tym idzie – odcięty od spektakularnych krajobrazów rozciągającego się przed nim rezerwatu.

Foto: Tom Ferguson Photography

Początkowo właściciele nieruchomości chcieli rozwiązać ten problem, powiększając drzwi i okna. W toku rozmów z zespołem Edwarda Szewczyka zdecydowano jednak o wybudowaniu loftu na szczycie budynku, który wpuściłby więcej światła do całego domu.

Foto: Tom Ferguson Photography

Ważnym elementem metamorfozy domu był fakt, że jego właściciele są miłośnikami gotowania. Architektom powierzono w związku z tym remont kuchni, a także stworzenie w domu dodatkowych miejsc do przechowywania i ekspozycji książek kucharskich.

„Sięgając słońca”. Bajeczny widok z okien domu w Australii

W ramach projektu, który nazwano „Reaching the Sun”, czyli „Sięgając słońca”, powstała podłużna nadbudówka o powierzchni 35 m kw., mieszcząca miejsce do pracy oraz kącik wypoczynkowy. Całkowicie przeszklone okna wychodzą na loggię, z której rozciągają się wspaniałe widoki na Park Narodowy Ku-ring-gai.

Architekci wygospodarowali przy tym mnóstwo miejsca na książki, zgodnie ze zleceniem. Wnęki i półki umieszczono w jadalni, na klatce schodowej, a także w nowym lofcie – nisko, wzdłuż siedzisk pod ścianami. Cały dom utrzymano w jasnej kolorystyce z przewagą bieli i naturalnego drewna.

Foto: Tom Ferguson Photography

Dla kontrastu, w kuchni po remoncie dominują meble ze stali nierdzewnej. Ich zimny charakter przełamują elementy dekoracyjne w ciepłych, żywych barwach.

Spadzisty dach loftu, a także balustrady zaprojektowano tak, aby umożliwiały wprowadzenie do wnętrz domu jak najwięcej naturalnego światła. Dom zabezpieczono też przed częstymi w tym regionie pożarami, umieszczając balustrady ze stali nierdzewnej – zamiast tradycyjnego drewna.

Rozstrzygnięcie konkursu World Architecture Festival 2026 nastąpi w dniach 18-20 listopada 2026 r. Uroczystość ogłoszenia zwycięzców tegorocznej edycji konkursu odbędzie się w Broward County Convention Center w Fort Lauderdale na Florydzie.