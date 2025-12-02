Aktualizacja: 03.12.2025 00:04 Publikacja: 02.12.2025 05:00
Case Study Houses – tak nazwano nowoczesne domy, które budowano w Los Angeles od połowy lat 40. do połowy lat 60. Były efektem konkursu, próbą pokazania, czym może być powojenna nowoczesność w architekturze, jak budować tanio, a zarazem – atrakcyjnie. Ameryka przeżywała boom mieszkaniowy, architekci postanowili odpowiedzieć na to zjawisko projektami prostych konstrukcyjnie, eleganckich i nowoczesnych domów.
Minimalizm domów z cyklu Case Study Houses okazał się ponadczasowy, a kolejne projekty wyznaczyły trendy, stając się punktem odniesienia dla pokoleń architektów. Domy z tej serii były – i są – obiektem pożądania, nieosiągalnymi nieruchomościami niemal nieobecnymi na rynku. Powstało ich bardzo niewiele, mniej niż 30, część została wyburzona, część – przebudowana do takiego stopnia, że nie przypominają oryginału.
Właśnie dlatego informacja o sprzedaży jednej z willi powstałych w ramach projektu Case Study Houses wywołuje tak duże emocje.
Na rynek nieruchomości trafił Stahl House – willa w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles, którą zaprojektował słynny architekt Pierre Koenig. To dom z cyklu Case Study Houses oznaczony numerem 22.
Willa uchodzi za jeden z najbardziej znanych budynków w Los Angeles i symbol amerykańskiego modernizmu połowy XX wieku. Figurujący w rejestrze zabytków dom, który znajduje się w rękach tej samej rodziny od 65 lat, może niebawem zmienić właściciela.
Autorem willi był architekt Pierre Koenig, jej pierwszymi właścicielami – Buck i Carlotta Stahlowie, stąd nieformalna nazwa domu. Posiadłość zyskała sławę dzięki czarno-białej fotografii Juliusa Shulmana z 1960 roku przedstawiającej zawieszoną nad urwiskiem willę, z której rozciąga się panorama nocnego Los Angeles.
Magazyn „Time” okrzyknął później zdjęcie Shulmana jedną z 200 najbardziej znaczących fotografii w historii tego czasopisma. Stahl House trafił z kolei do grona budynków, które wyznaczyły nowy kierunek w architekturze.
Case Study House No. 22 był częścią eksperymentalnego projektu o nazwie „Case Study Houses”, którego inicjatorem i sponsorem była redakcja magazynu „Arts & Architecture”. W 1945 r. „A&A” wezwało amerykańskich architektów do zaprojektowania eleganckich, a zarazem niedrogich domów. Projekt był odpowiedzią na niedobór mieszkań, z jakim zmagali się Amerykanie po okresie wielkiego kryzysu i po II wojnie światowej.
W ramach projektu w Kalifornii Południowej wybudowano łącznie 25 domów. Ich autorami byli między innymi tacy architekci jak Richard Neutra, Eero Saarinen, Craig Ellwood, Charles i Ray Eames. Wybudowana w 1959 roku rezydencja o powierzchni nieco ponad 200 metrów kwadratowych projektu Koeniga należy do najsłynniejszych modernistycznych willi w USA.
Case Study House No. 22 to jedyny dom z tej serii, który od początku pozostaje w rękach tej samej rodziny. Ze względu na status zabytku, obecni właściciele od lat udostępniają posiadłość dla zwiedzających.
Agencja prowadząca sprzedaż nie potwierdza oficjalnie ceny wywoławczej nieruchomości, ale mówi się, że wynosi ona 25 milionów dolarów.
Państwo Stahl, właściciele nieruchomości, od początku pracowali nad rozpoznawalnością swojego domu, do czego przyczyniła się wspomniana fotografia Juliusa Shulmana. Małżeństwo chętnie zapraszało do siebie entuzjastów, ekspertów i studentów architektury. To samo robią obecnie ich dzieci.
Od 65 lat willa pozostaje w oryginalnym stanie, nie wyłączając oryginalnych wnętrz. Obecni właściciele – rodzeństwo w zaawansowanym wieku – szukają jednak nowego nabywcy, który należycie zajmie się zabytkiem.
„To nie jest zwykła sprzedaż, to przekazanie odpowiedzialności – poszukiwanie następnego opiekuna, który uszanuje historię domu, zadba o jego architektoniczną czystość i zachowa go dla przyszłych pokoleń” – czytamy w ogłoszeniu na stronie The Agency, agencji prowadzącej transakcję.
