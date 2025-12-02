Case Study Houses – tak nazwano nowoczesne domy, które budowano w Los Angeles od połowy lat 40. do połowy lat 60. Były efektem konkursu, próbą pokazania, czym może być powojenna nowoczesność w architekturze, jak budować tanio, a zarazem – atrakcyjnie. Ameryka przeżywała boom mieszkaniowy, architekci postanowili odpowiedzieć na to zjawisko projektami prostych konstrukcyjnie, eleganckich i nowoczesnych domów.

Minimalizm domów z cyklu Case Study Houses okazał się ponadczasowy, a kolejne projekty wyznaczyły trendy, stając się punktem odniesienia dla pokoleń architektów. Domy z tej serii były – i są – obiektem pożądania, nieosiągalnymi nieruchomościami niemal nieobecnymi na rynku. Powstało ich bardzo niewiele, mniej niż 30, część została wyburzona, część – przebudowana do takiego stopnia, że nie przypominają oryginału.

Właśnie dlatego informacja o sprzedaży jednej z willi powstałych w ramach projektu Case Study Houses wywołuje tak duże emocje.

Case Study House No. 22: Słynna modernistyczna willa w Hollywood

Na rynek nieruchomości trafił Stahl House – willa w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles, którą zaprojektował słynny architekt Pierre Koenig. To dom z cyklu Case Study Houses oznaczony numerem 22.

Willa uchodzi za jeden z najbardziej znanych budynków w Los Angeles i symbol amerykańskiego modernizmu połowy XX wieku. Figurujący w rejestrze zabytków dom, który znajduje się w rękach tej samej rodziny od 65 lat, może niebawem zmienić właściciela.