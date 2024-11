„Luksusowy bunkier z ogrodem”. innowacyjny projekt znanego polskiego architekta

Co w niepewnych czasach ma większą wartość: luksus czy bezpieczeństwo? Obie rzeczy – zdaje się odpowiadać Bogusław Barnaś, szef cenionego warszawskiego biura architektonicznego BXB Studio, które ma na koncie wiele realizacji wyróżnionych w prestiżowych konkursach.

Najnowsza propozycja BXB Studio, luksusowy bunkier o nazwie Scorpio House, to pójście wbrew utartym stereotypom na temat tego, czym są obiekty tego typu. Pracownia pochwaliła się nowym projektem o nazwie Scorpio Garden House, w którym schron wyposażono dodatkowo w ogród.

Scorpio Garden House — luksusowy bunkier z ogrodem

Kilka miesięcy temu światło dzienne ujrzał projekt bunkra Scorpio House autorstwa architektów z pracowni BXB Studio z Warszawy, której założycielem jest jeden z najczęściej nagradzanych architektów, Bogusław Barnaś. Bunkier Scorpio House zdążył już zdobyć uznanie za granicą, zwyciężając 8 października 2024 roku w ramach konkursu Iconic Awards 2024 w kategorii „Innowacyjna Architektura — Wnętrza”.

Obiekt wyposażono we wszystkie niezbędne elementy w pełni funkcjonalnego, całorocznego domu. Minimalną powierzchnię bunkra, która może wynosić około 30 metrów kwadratowych, można powiekszyć nawet do kilkuset. Oprócz podstawowych przestrzeni do bunkra może przynależeć garaż, winiarnia, kino domowe, luksusowe spa, a nawet apartament dla gości.