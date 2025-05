Foto: Materiały prasowe

We wnętrzach pozostawiono oryginalne żyrandole z dmuchanego szkła projektu René Roubíčeka, pozłacane oprawy oświetlenia, drewniane rzeźbienia autorstwa Miroslava Hejný’ego oraz złocone ornamenty na sufitach Čestmíra Kafki. Budynek mieści też jedną z największych i najbardziej obszernych kolekcji sztuki współczesnej w Czechach, prace pochodzą z lat 60. 70., a także z XXI wieku.

Foto: Materiały prasowe

W hotelu znajduje się 320 pokojów. Ich kolorystykę utrzymano w odcieniach beżów i brązów, do wykończenia wykorzystano szlachetny kamień i drewno. Oprócz tego budynek mieści sześć lokali gastronomicznych. Do dyspozycji gości jest też ogromna sala balowa i przestrzenie do organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

Budynek przed remontem. Foto: cs:sJu, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

W Fairmont Golden Prague działa też ekskluzywny „hotel w hotelu” — usługa, która zyskuje coraz większą popularność wśród właścicieli hoteli, a także zamożnych turystów. Goście Fairmont Gold korzystają z personalizowanej obsługi „szytej na miarę” oraz wydzielonych przestrzeni.