Słabsze wyniki w porównaniu do osób o poglądach liberalnych uzyskały osoby o poglądach konserwatywnych. Jednocześnie im bardziej skrajnie konserwatywne poglądy, tym niższa umiejętność odróżniania prawdy od fałszu i tym większa rozbieżność w kwestii oceny własnych kompetencji w tej kwestii.

Co ciekawe, nieco gorzej w wychwytywaniu fake newsów radziły sobie kobiety — w porównaniu z mężczyznami. Jednak to one trafniej oceniały swoje umiejętności w tym zakresie.

Wyniki powyższego badania idą w parze z raportem ekspertów z platformy dla studentów i nauczycieli akademickich EduBirdie. Wynika z niego między innymi, że aż 79 procent badanych z pokolenia Z wierzy w przynajmniej jedną teorię spiskową.

„Panuje powszechna opinia, że pokolenie <digital natives> lepiej radzi sobie w takich sytuacjach. Ta teza została jednak obalona w świecie naukowym, ale nie mam wrażenia, by przełożyło się to na wzrost świadomości społecznej” – powiedział powiedział doktor Friedrich Götz z University of British Columbia, jeden z autorów badania, cytowany przez serwis Neuroscience News.

Kwestionariusz Misinformation Susceptibility Test pozwalający przetestować własną odporność na fake newsy i dezinformację – udostępniony przez University of Cambridge – jest dostępny w sieci za darmo.