Instrukcje w notatnikach będą dotyczyć czasu, kiedy ma powstać dane dzieło i może to być też data z przeszłości, kiedy Hirst jeszcze żył. „W 1991 roku wpadłem na pomysł stworzenia świnki w formalinie, czego nigdy nie zrealizowałem. Jeżeli więc ta świnka się pojawi w notatniku numer 145, będzie można ją datować na rok 1991” – tłumaczy artysta w rozmowie z „The Times”.

Damien Hirst: skandalista i innowator świata sztuki

Damien Hirst zadebiutował w latach 80., kiedy był jeszcze studentem. O artyście zrobiło się głośno w kolejnej dekadzie za sprawą jego ikonicznej instalacji z 1991 roku pod tytułem „Fizyczna niemożliwość śmierci w umyśle istoty żyjącej” (ang. „The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”).

Praca przedstawia prawdziwego martwego rekina zanurzonego w szklanym akwarium wypełnionym formaliną. W kolejnych latach kolekcja zwierząt w formalinie powiększyła się o kolejne, nierzadko drastyczne instalacje. Inne słynne prace Hirsta to między innymi „Na miłość boską” („ang. For the Love of God”), czyli platynowy, wsadzany diamentami odlew ludzkiej czaszki czy seria obrazów przedstawiających kompozycje z wielokolorowych kropek.

Obecnie Hirsta wymienia się jednym tchem obok takich słynnych prowokatorów jak Andy Warhol czy Jeff Koons. Chodzi zarówno o nietypowe podejście do sztuki i – być może nawet w większym stopniu – o kontrowersyjne działania Brytyjczyka. Przy okazji różnych jego projektów zarzucano mu różnego rodzaju oszustwa, a także chęć szybkiego zbicia fortuny na dziełach, których wartość artystyczną podawano czasem w wątpliwość.

Ostatnio dziennikarskie śledztwo „Guardiana” wykazało na przykład, że niektóre prace Hirsta z martwymi zwierzętami w formalinie wcale nie pochodziły z lat 90., ale z drugiej dekady XXI wieku. Na swoją obronę artysta stwierdził, że proces koncepcyjny tych prac rozpoczął się właśnie w latach 90., co wlicza się w ich datowanie.