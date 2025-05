Wola Justowska to najbardziej prestiżowa część Krakowa. Przez wielu mieszkańców nazywana jest „krakowskim Beverly Hills”. To odniesienie do luksusowej dzielnicy Los Angeles, w której mieszkają sławni i zamożni.

Foto: Paweł Ulatowski

O popularności dawnej podkrakowskiej wsi decyduje lokalizacja: niewielka odległość od centrum miasta, a zarazem rzadko spotykane w tak dużych aglomeracjach miejskich otoczenie zieleni – sąsiedztwo największego w Krakowie parku leśnego, ogrodu zoologicznego czy Kopca Piłsudskiego.

Foto: Paweł Ulatowski

Właśnie w Woli Justowskiej powstał Dom Biały, według projektu autorstwa architektów z krakowskiej pracowni UCEES. Głównym założeniem projektantów było stworzenie budynku o wyrazistej formie, który, nie nawiązując bezpośrednio do architektury na sąsiednich działkach, współistniałby z nią, zwłaszcza w odniesieniu do znajdującej się obok modernistycznej willi z lat 70. projektu krakowskiego architekta Zbigniewa Włodeckiego.