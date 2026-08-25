Kosmiczne inspiracje projektu willi o nazwie „SpaceStation”, którą zaprojektował zespół architektów ze znanej warszawskiej pracowni Mobius Architekci, są oczywiste. Przyznają się do nich również sami autorzy projektu. Przypominająca stację kosmiczną rozległa posiadłość jednocześnie zaskakująco naturalnie wpisuje się w otaczającą ją zieleń.

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„SpaceStation” – futurystyczna posiadłość na południu Polski

„Kompleks rezydencyjny rozrysowany na kształt stacji kosmicznej, której elementy rozmieszczone są wzdłuż jednej linii niczym satelity” – tak swój najnowszy projekt opisują sami architekci z pracowni Mobius. Gdzieś na południu Polski powstanie efektowna, futurystyczna posiadłość o wszystko mówiącej nazwie: „SpaceStation”.

Patrząc na wizualizacje projektu, willa z powodzeniem mogłaby stać się scenerią filmu, którego fabuła toczyłaby się w dalekiej przyszłości. Dzięki wykorzystaniu prostych, minimalistycznych form geometrycznych powstał wielosegmentowy kompleks.

Foto: Materiały prasowe Mobius Architekci

Posiadłość tworzą połączone ze sobą na wspólnej, wyraźnie zaznaczonej osi segmenty-satelity. Dzięki białym fasadom i licznym przeszkleniom „SpaceStation” z jednej strony kontrastuje z otaczającym ją krajobrazem, a z drugiej – wtapia się w niego w sposób niemal organiczny.

Kiedy willa już powstanie i kiedy wprowadzą się do niej jej mieszkańcy, z pewnością będzie tętnić życiem, i to dosłownie. Każdy z „satelitów” otrzyma specyficzną funkcję: oprócz budynku centralnego nie zabraknie osobnego pawilonu do zabawy dla dzieci, jeszcze inny będzie miejscem medytacji.

Oprócz segmentów mieszkalnych na terenie kompleksu znajdzie się również szereg przestrzeni rekreacyjnych. Będzie tu stadnina z wybiegiem dla koni, kręgielnia, korty tenisowe, pawilon wodny i ogród, w którym właściciele zamierzają uprawiać warzywa i owoce na własny użytek.

Foto: Materiały prasowe Mobius Architekci

Segmenty będą parterowe lub dwukondygnacyjne, a każdy z nich będzie mieć dodatkowo głęboki poziom -1. Takie rozwiązanie pozwala zachować niski charakter kompleksu. Dach każdego elementu rezydencji pokryje zieleń, która „ukryje” cały obiekt, jeżeli spojrzy się na niego z lotu ptaka.

Co ciekawe, całe założenie nawiązuje do tradycyjnych, prastarych osad ludzkich. Składały się z połączonych ze sobą elementów, a każdy z nich pełnił jakąś funkcję i sprawiał, że osada była samowystarczalna. Taka będzie również willa „SpaceStation” – dzięki ogródkowi i zasilającym ją panelom fotowoltaicznym.

Mobius Architekci – projektanci przyszłości

Pracownia Mobius słynie ze swoich śmiałych i często futurystycznych projektów, przede wszystkim luksusowych willi. Wyobraźnię i pomysłowość zespołu Przemka Olczyka wielokrotnie docenili jurorzy ważnych międzynarodowych konkursów architektonicznych.

W maju tego roku znajdująca się nad Narwią willa o nazwie „Dune”, czyli „Wydma”, otrzymała tytuł najpiękniejszego domu w Europie. W kategorii „Rezydencje jednorodzinne” projekt zdobył prestiżową nagrodę w konkursie European Property Awards 2023-2024, nazywaną „architektonicznym Oscarem”.

W poprzednich latach w ramach tego samego konkursu projekty warszawskiego biura również otrzymywały wyróżnienia. W edycji 2014-2015 uhonorowano dom „Edge House”, zaś w edycji 2019-2020 – projekt „Green Line”.

Jeszcze w 2009 roku renomowany magazyn branżowy „Wallpaper*” umieścił pracownię Mobius Architekci na liście 50 najbardziej elektryzujących młodych pracowni na świecie. Z kolei w roku 2019 „Green Line” nominowano w prestiżowym konkursie imienia Miesa van der Rohe.