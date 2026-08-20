Hotel du Lac w Tunisie jest jednym z symboli postkolonialnego rozwoju Tunezji, jego monumentalna bryła zainspirowała twórców scenografii do „Gwiezdnych wojen”. Tymczasem ruszyła rozbiórka opuszczonego i niszczejącego budynku, aby zrobić miejsce na nowy kompleks hotelowy. Pomysł ten nie spodobał się środowisku architektów i konserwatorów zabytków, a także mieszkańcom Tunisu.

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Hotel du Lac w Tunisie. Symbol brutalizmu nad Morzem Śródziemnym

Znajdujący się w centrum Tunisu Hotel du Lac wybudowano w latach 70. ubiegłego wieku. Od prawie dwóch dekad Tunezja była już wtedy niepodległym krajem – w latach 50. wywalczyła niezależność Francji, której była kolonią przez 75 lat.

Potężny budynek wybudowany w modnym wówczas stylu brutalistycznym stanowił symbol rozwijającej się Tunezji jako wolnego i nowoczesnego państwa. Charakterystyczna bryła rozszerza się z dołu do góry tak, że najwyższa kondygnacja jest dwa razy szersza niż najniższa.

Liczący dziesięć pięter i mieszczący 416 pokojów hotel bardzo zyskał popularność wśród turystów i stał się jednym z architektonicznych symboli Tunisu. George Lucas, twórca „Gwiezdnych wojen”, przyznał kiedyś, że architektura obiektu zainspirowała twórców scenografii do filmu „Gwiezdne wojny, część IV: Nowa nadzieja” do zaprojektowania części obiektów, które pojawiły się w tym filmie. Dodajmy, że właśnie w Tunezji nakręcono wiele scen do „Nowej nadziei”.

Lucas, podobnie jak wiele innych znanych postaci (między innymi James Brown), był gościem Hotelu du Lac. Niezwykły budynek do dziś budzi fantazję miłośników architektury i przyciąga rzesze turystów.

Od ponad 20 lat obiekt stoi jednak opuszczony. Niedawno rozpoczęto rozbiórkę niszczejącego obiektu – pomimo protestów ekspertów i lokalnej społeczności.

Wyburzanie Hotel du Lac rozpoczęto od najwyższych kondygnacji. Foto: Houss 2020, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

W pewnym momencie tunezyjskie ministerstwo kultury objęło co prawda hotel tymczasową ochroną konserwatorską, to jednak nie powstrzymało planów rozbiórki. Władze Tunisu uznały jednak, że zburzenie hotelu jest konieczne, nazywając jego stan „katastrofalnym”.

W miejscu brutalistycznego hotelu, w ramach inwestycji kosztującej 150 milionów dolarów, ma powstać centrum handlowe i nowy, 20-piętrowy luksusowy hotel – a więc obiekt dwa razy wyższy od Hotelu du Lac. Prace konstrukcyjne nowego kompleksu mają ruszyć już w 2026 roku.

Hotel du Lac: Brutalistyczny kolos znika

Budowę Hotelu du Lac według projektu włoskiego architekta Raffaele Contigianiego ukończono w 1973 roku na zamówienie pierwszego prezydenta Tunezji, Habiba Bourguiby. Celem stworzenia nowego obiektu hotelowego było wsparcie rozwoju turystyki w tym kraju.

Hotel du Lac przez ponad 20 lat stał opuszczony Foto: Stefan Krasowski, CC BY 2.0 Wikimedia Commons

W latach 90. hotel przeszedł w ręce prywatne, zaś już w 2000 r. go zamknięto. Dziesięć latpóźniej budynek kupiła państwowa libijska firma inwestycyjna LAFICO. To właśnie ona ogłosiła decyzję o zburzeniu hotelu.

Wywołało to wiele protestów ze strony lokalnych mieszkańców, a także architektów i konserwatorów zabytków. Jednym z przeciwników rozbiórki jest Amel Meddeb, architekt i członek tunezyjskiego parlamentu. „Inwestycje i modernizacja nie oznaczają niszczenia i usuwania kolektywnej pamięci oraz architektonicznego dziedzictwa” – stwierdził w rozmowie z serwisem France24.