Budynek nad Bałtykiem wśród najpiękniejszych na świecie. „Unosi się w powietrzu”

Trwa dobra passa budynków projektowanych w Polsce. Do listy obiektów wyróżnionych w prestiżowych konkursach architektonicznych dołącza projekt restauracji autorstwa niemieckiego biura Kuczia Architect. Obiekt znalazł się w gronie finalistów konkursu, w którym oceniano projekty z całego świata.

Solarlux Beach Cabin w Gdańsku: restauracja na plaży wyróżniona w konkursie

The International Architectural Awards to impreza, która odbywa się co roku promująca architekturę oraz wzornictwo. Celem jest nagradzanie najlepszych projektów w takich kategoriach jak hotele, domy prywatne, pomniki, muzea czy obiekty komercyjne. Udział w nim biorą znane biura architektoniczne z całego świata.

W tym roku ramach konkursu wyróżniono 130 budynków i projektów urbanistycznych z ponad 20 krajów. W tegorocznej edycji wyróżniony został „Solarlux Beach Cabin” – projekt domku, który ma stanąć na plaży nad Bałtykiem nieopodal Gdańska. Za jego projekt odpowiada architekt Peter Kuczia, założyciel niemieckiej pracowni firmowanej jego nazwiskiem.

Solarlux Beach Cabin: nagroda w konkursie The International Architectural Awards

Forma „Solarlux Beach Cabin” jest prosta, ale zarazem wyjątkowa. Celem projektantów było to, by obiekt z dwuspadowym dachem przywoływał na myśl skojarzenia z domem rodzinnym. Minimalistyczna forma świetnie wpisuje się w otoczenie. Tradycyjną formę przełamują przeszklenia, zajmujące niemal połowę powierzchni ścian oraz dachu.