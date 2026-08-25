Niebawem panorama Delhi zacznie się zmieniać. Władze stolicy Indii dały zielone światło do budowy wieżowców, których jeszcze to miasto nie widziało – bo o wysokości ponad 100 pięter. Celem wieloletniego planu jest rozwiązanie kilku głównych problemów, z jakimi mierzy się metropolia, w tym z przeludnieniem, zjawiskiem zwanym „city sprawl”, a także ze złymi warunkami życia mieszkańców.

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„Wielki Plan dla Delhi 2047”: 100-piętrowe wieżowce odmienią panoramę miasta

Władze Delhi otwierają przed jedną z najstarszych metropolii na świecie nowy rozdział. Działający z ramienia indyjskiego resortu mieszkalnictwa i urbanistyki Urząd ds. Rozwoju Delhi opublikował w ubiegłym tygodniu „Wielki Plan dla Delhi 2047” (ang. Master Plan of Delhi 2047, w skrócie: MPD-2047), którego celem jest uczynienie Delhi „przyjazną, prężnie działającą, dobrze skomunikowaną i konkurencyjną stolicą”.

Rok 2047 w nazwie planu nie jest przypadkowy. Szacuje się, że do tego czasu populacja Delhi osiągnie 32 mln ludzi. Przeludnienie, chaos urbanistyczny i budownictwo niskiej jakości to jedne z wielu problemów stolicy Indii, a do tego dochodzą skutki zmian klimatycznych. Nowy projekt ma rozwiązać te kwestie.

W dokumencie znajduje się zapis, który odmieni panoramę Delhi. Ministerstwo Mieszkalnictwa i Urbanistyki dało w dokumencie zielone światło do budowy nowych wieżowców, których wysokość będzie mogła wynosić ponad 100 pięter. To radykalna zmiana w prawie dotyczącym rozwoju urbanistycznego stolicy Indii.

Jak dotąd w Delhi nie wybudowano ani jednego tak wysokiego budynku. Dotychczas obowiązywały restrykcyjne ograniczenia dotyczące budowy wieżowców, aby ochronić historyczne centrum Delhi. Twórcy dokumentu podkreślają, że nowe wysokościowce „wzmocnią wyrazistość i tożsamość panoramy Delhi”.

Indie: Wieżowce mają zmienić model rozwoju Delhi

W obszernym dokumencie, który szczegółowo opisuje wszystkie aspekty „Wielkiego Planu dla Delhi 2047”, mowa jest o „wertykalnej” budowie około 4 mln nowych mieszkań – właśnie w owych nowych wieżowcach. Budynki będą powstawać w pobliżu tras komunikacji publicznej i węzłów komunikacyjnych, i jednocześnie na obszarach, gdzie już funkcjonuje infrastruktura zapewniająca komfortowe warunki życia.

Autorzy dokumentu podkreślają, że wszystko to ma zapewnić Delhi „kompaktowy rozwój”, ograniczyć dalsze rozszerzanie się powierzchni metropolii, a także wspierać efektywne wykorzystanie terenów w granicach miasta. Wskazują też, że przyszłe wieżowce powinny zajmować jak najmniejszą powierzchnię, aby dzięki temu zmaksymalizować ilość otwartej przestrzeni na poziomie gruntu, którą zajmą publiczne place, tereny zielone i chodniki.

Twórcy planu podkreślają jednocześnie, że nowe wysokościowce – zarówno pod względem skali, jak i wyglądu – będą musiały wpisywać się w istniejącą tkankę miejską, w której znajduje się mnóstwo zabytków, tradycyjnych miejsc kultu. Nowe obiekty nie będą mogły zaburzać widoków na najważniejsze historyczne budynki – zapewniają urzędnicy.

Innym ważnym aspektem „Wielkiego Planu dla Delhi 2047” będzie też uporanie się ze slumsami i dzikimi osiedlami, których w stolicy Indii jest bardzo wiele. Twórcy dokumentu zapowiadają rewitalizację tych obszarów, aby podwyższyć standard życia ich mieszkańców.

W przyszłości osoby te mają mieć dostęp do przystępnych cenowo mieszkań, a także podstawowej infrastruktury miejskiej. Dotychczasowi mieszkańcy będą mogli przy tym nadal mieszkać na swoich osiedlach.