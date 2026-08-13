Wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku hotel Ještěd pod Liberecem to z pewnością jeden z najbardziej oryginalnych budynków w naszej części Europy. Zabytek wymaga pilnego remontu, który ma przeprowadzić jego przyszły właściciel. Czeskie media podają, że hotel przejdzie w ręce lokalnych władz.

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Hotel Ještěd w Sudetach. Ikona czechosłowackiego modernizmu

Kilka kilometrów na południowy zachód od Libereca w Czechach znajduje się niezwykły obiekt — socmodernistyczny hotel Ještěd. Zwieńczony charakterystycznym dachem i anteną gmach łączący funkcje ośrodka wypoczynkowego i wieży telewizyjnej ma na koncie ważne nagrody architektoniczne, zaś Czesi okrzyknęli go swoim „budynkiem XX wieku”.

Od prawie dwóch dekad hotel figuruje na czeskiej liście zabytków, wpisano go również na tak zwaną informacyjną, czyli wstępną listę UNESCO. Ze względu na pogarszający się od wielu lat stan techniczny cenny zabytek wymaga gruntownej i kosztownej renowacji.

Nowym właścicielem hotelu, który dotąd był w rękach spółki České Radiokomunikace (ČRa), są władze kraju libereckiego (to odpowiednik polskiego województwa). Po negocjacjach udało się ustalić kwotę sprzedaży na poziomie 181 milionów koron czeskich (ok. 30 milionów złotych). ČRa będzie nadal korzystać z około jednej trzeciej budynku, wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną, za co spółka będzie płacić władzom regionu rocznie trzy miliony koron.

Cytowany przez czołowe czeskie media wojewoda kraju libereckiego Martin Půta mówi, że przejęcie hotelu Ještěd pozwoli lepiej zaopiekować się tym zabytkiem. Umożliwi też skuteczniejsze działania na rzecz wpisania go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Foto: Swisschamp98, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Szacuje się, że renowacja pochłonie od 360 do 440 milionów koron. Prace, które mają potrwać dziesięć lat, obejmą rekonstrukcję fasady, fundamentów, kotłowni i klimatyzacji, remont przejdą również wnętrza hotelu. W planie jest też budowa nowego wyciągu gondolowego. „Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, rekonstrukcja rozpocznie się w 2028 roku” — mówi cytowany przez czeskiego „Forbesa” Martin Půta.

Historia hotelu Ještěd

Budowę hotelu Ještěd rozpoczęto w 1966 roku, a obiekt otwarto dla gości w 1973 roku. Autorem projektu był architekt Karel Hubáček, który w 1969 roku otrzymał za swoją koncepcję prestiżową międzynarodową Nagrodę Perreta. Żaden inny budynek w Czechach nie otrzymał tego wyróżnienia.

Obiekt, łączący funkcję hotelu, restauracji i wieży telewizyjnej, był niezwykle nowoczesny, wręcz futurystyczny. Całość mierzy 91 metrów. Dolne piętra zajmują pomieszczenia gospodarcze. Powyżej jest restauracja i taras widokowy. Na kolejnych piętrach ulokowano kilkanaście pokoi hotelowych. Jeszcze wyżej znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, a także specjalne wahadło, które niweluje drgania wieży.

Po upadku systemu socjalistycznego i rozpadzie Czechosłowacji hotel podupadł – znalazł się w rękach prywatnych, a nowi nabywcy, zanim zbankrutowali, pozbyli się oryginalnego wyposażenia z lat 70. Od 2000 roku obiekt należy do spółki České Radiokomunikace a.s., która kupiła go za kwotę 85 milionów koron, a następnie zainwestowała kolejne dziesiątki milionów w jego renowację. Budynek nadal jednak wymaga remontu. W 2022 roku ČRa zaproponowała przekazanie zabytku czeskiemu Ministerstwu Kultury, które jednak nie wykazało zainteresowana tą ofertą.

„Otrzymaliśmy również szereg propozycji od podmiotów prywatnych, chcieliśmy jednak, aby budynek trafił w ręce kogoś, kto odpowiednio się nim zaopiekuje. Ponieważ mamy do czynienia z symbolem Czeskiej Republiki, władze regionu są gwarantem tego, że hotel pozostanie otwarty dla gości” – mówił w rozmowie z „Forbesem” prezes ČRa Miloš Mastník, który dodawał, że władzom kraju libereckiego łatwiej będzie pozyskać fundusze na rekonstrukcję hotelu.