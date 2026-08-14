W okresie wakacyjnym hasło „rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady” staje się całkiem realną perspektywą. Na tej kanwie wyłonił się trend o nazwie „Hobbitmaxxing” – eskapistyczna forma buntu wobec pędu codziennego życia. Zjawisko szerzy się zwłaszcza wśród wypalonych i przebodźcowanych pracowników korporacji.

Reklama Reklama

„Hobbitmaxxing”: Bunt przeciw wyścigowi szczurów

W ostatnich miesiącach pojawiła się masa rozmaitych lifestyle’owych trendów z przyrostkiem „-maxxing”. Wszystkie sprowadzają się do maksymalnej poprawy swojego wyglądu albo jakiejś dziedziny swojego życia.

Niektóre z tych trendów – na przykład popularny „looksmaxxing” – wielu ekspertów uważa za toksyczne. Nawet praktykujący „sleepmaxxing”, czyli dążenie do poprawy jakości swojego snu przy pomocy diety, codziennych rytuałów i różnego rodzaju urządzeń elektronicznych mniej lub bardziej świadomie kierują się ambicją, aby „zoptymalizować” swoje życie dzięki czemu staną się bardziej produktywni.

O coś zupełnie innego chodzi w „Hobbitmaxxingu” – zjawisku, którego nazwa nawiązuje do rasy Hobbitów z „Władcy Pierścieni”. Ojczyzną tych poczciwych niziołków było Shire – spokojna, urokliwa kraina inspirowana hrabstwem Warwickshire w Anglii, gdzie swoje najmłodsze lata spędził J.R.R. Tolkien, autor słynnej trylogii.

Hobbitów wyróżniało spośród innych ras to, że prowadzili w Shire niemal sielankowe życie. Niespieszny rytm ich dnia wyznaczały takie proste czynności jak uprawianie ogródka, gotowanie i zajmowanie się rzemiosłem, a także spotkania z rodziną i sąsiadami.

Okazuje się, że we współczesnym świecie taki właśnie styl życia staje się marzeniem coraz większego grona przepracowanych i przebodźcowanych pracowników korporacji. Ludzie tęsknią do „analogowego” życia, bez konieczności spędzania wielu godzin przed ekranami.

Hobbit: jako wzór do naśladowania

„Hobbitmaxxing” zyskał popularność na platformach społecznościowych tego lata. Ludzie rezygnują z narzucania sobie ambitnych celów w życiu zawodowym i prywatnym na rzecz typowo „hobbickich”, prostych czynności i zajęć.

Obserwatorzy „Hobbitmaxxingu” wskazują, że w odróżnieniu od czysto estetycznych trendów, jakimi są np. cottagecore czy „nonna-maxxing”, za stylem życia na wzór mieszkańców Shire stoi szersza filozofia i konkretny światopogląd. Nie chodzi jedynie o znalezienie relaksującego hobby, ale przede wszystkim o stworzenie lokalnej społeczności ludzi, którzy się znają i wspierają się nawzajem.

Tak właśnie funkcjonowało Shire – kraina, w której nie było żadnej centralnej władzy. Shire stanowiło całkowite przeciwieństwo „przemysłowego”, złowrogiego Isengardu z „Władcy Pierścieni”, w którym kluczowa była hierarchia, kontrola i eksploatacja wszystkich istot, i w którym nie było miejsca na życie po swojemu, we własnym tempie.

Isengard, czyli książkowa siedziba złego czarodzieja Sarumana, może przypominać świat dzisiejszych korporacji. Współczesne „Shire” to z kolei swego rodzaju prywatna „niebieska strefa”, w której ludzie mają szansę odzyskać spokój ducha i równowagę psychiczną.