Foto: STEPHANE ROUILLARD / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Na ten moment czekali miłośnicy stylu francuskiego domu mody Yves Saint Laurent i jego twórcy. Po latach Villa Oasis, dom francuskiego projektanta w stolcy Maroka, została otwarta dla zwiedzających. Dotychczas można było zwiedzić jedynie ogród Majorelle, który otacza rezydencję.
Feeria barw, arabeski, mozaiki, luksusowe meble, egzotyczne dekoracje i rośliny – to wszystko można zobaczyć w Villi Oasis w Marrakeszu. Znajdującą się w północno-zachodniej części miasta posiadłość otacza ogród Majorelle, który od lat jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego miasta.
Dawnym właścicielem modernistycznej posiadłości był francuski projektant, Yves Saint Laurent. W latach 80. zamieszkał tu wraz ze swoim partnerem, Pierre'em Bergé.
Foto: SEBNEM COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
Osoby, które nie były przyjaciółmi i znajomymi właściciela, nie miały wstępu do Villi Oasis – aż do teraz. Można już zwiedzać jeden z najpilniej strzeżonych budynków w Marrakeszu, po raz pierwszy w jego historii, która liczy ponad sto lat.
Willa, na którą składa się kilka salonów, sypialni z prywatnymi łazienkami, pracownia Saint Laurenta, pawilon i basen, mieści muzeum poświęcone życiu i twórczości słynnego kreatora mody. Oprócz wspaniałych wnętrz można tu obejrzeć również wiele pamiątek po projektancie.
Na terenie posiadłości funkcjonuje też osobno Muzeum Sztuki Berberyjskiej Pierre’a Bergé, zawierające kolekcję przedmiotów, które zbierał wraz z Yvesem Saint Laurentem przez większość życia. Na bilety do obydwu muzeów zdecydowanie trzeba polować – wyprzedają się na pniu.
Villę Oasis zaprojektował w latach 20. ubiegłego stulecia architekt Paul Sinoir dla francuskiego malarza Jacquesa Majorelle'a – stąd nazwa posiadłości. Rezydencja zachwyciła Saint Laurenta i Bergé. Zdecydowali się sprzedać swój poprzedni marokański dom o nazwie Dar el-Hanch (arab. „Dom Smoka”) i kupili Villę Oasis w 1980 r.
Foto: STEPHANE ROUILLARD / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Dlaczego właśnie w Maroku Saint Laurent chciał stworzyć swój przyczółek? Projektant od lat pasjonował się atmosferą tego kraju. W szczególności cenił Marrakesz, który po raz pierwszy odwiedził w 1966 r.
Nowi właściciele odrestaurowali willę i wypełnili ją przedmiotami oraz dziełami sztuki pochodzącymi głównie z Afryki Północnej. W rezultacie obiekt stał się niezwykle efektownym połączeniem egzotyki i modernizmu.
Yves Saint Laurent przyjeżdżał do Villi Oasis dwa razy w roku: w grudniu i w czerwcu. Spędzał tu czas na odpoczynku i pracy nad nowymi projektami.
Wizyta w Maroku całkowicie odmieniła również spojrzenie Saint Laurenta na modę. Od tamtej pory wiele jego projektów nabrało kolorów i zaczęło nawiązywać do tradycyjnych motywów, którymi charakteryzują się barwne, bogato zdobione północnoafrykańskie ubiory. „Przed Marrakeszem wszystko było czarne. To miasto nauczyło mnie koloru” – powiedział kiedyś projektant.
