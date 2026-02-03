Na ten moment czekali miłośnicy stylu francuskiego domu mody Yves Saint Laurent i jego twórcy. Po latach Villa Oasis, dom francuskiego projektanta w stolcy Maroka, została otwarta dla zwiedzających. Dotychczas można było zwiedzić jedynie ogród Majorelle, który otacza rezydencję.

Reklama Reklama

Villa Oasis: Willa Yvesa Saint Laurenta w Maroku otwarta

Feeria barw, arabeski, mozaiki, luksusowe meble, egzotyczne dekoracje i rośliny – to wszystko można zobaczyć w Villi Oasis w Marrakeszu. Znajdującą się w północno-zachodniej części miasta posiadłość otacza ogród Majorelle, który od lat jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego miasta.

Dawnym właścicielem modernistycznej posiadłości był francuski projektant, Yves Saint Laurent. W latach 80. zamieszkał tu wraz ze swoim partnerem, Pierre'em Bergé.

Foto: SEBNEM COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Osoby, które nie były przyjaciółmi i znajomymi właściciela, nie miały wstępu do Villi Oasis – aż do teraz. Można już zwiedzać jeden z najpilniej strzeżonych budynków w Marrakeszu, po raz pierwszy w jego historii, która liczy ponad sto lat.