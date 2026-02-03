Reklama

Willa Yvesa Saint Laurenta otwarta dla zwiedzających. To słynna „perła Maroka”

Villa Oasis, posiadłość francuskiego projektanta Yvesa Saint Laurenta, została po raz pierwszy otwarta dla zwiedzających. To jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych Marrakeszu w Maroku.

Publikacja: 03.02.2026 05:00

Villę Oasis zaprojektował w latach 20. ubiegłego stulecia architekt Paul Sinoir dla francuskiego malarza Jacquesa Majorelle'a – stąd nazwa posiadłości.

Izabela Popko

Na ten moment czekali miłośnicy stylu francuskiego domu mody Yves Saint Laurent i jego twórcy. Po latach Villa Oasis, dom francuskiego projektanta w stolcy Maroka, została otwarta dla zwiedzających. Dotychczas można było zwiedzić jedynie ogród Majorelle, który otacza rezydencję.

Villa Oasis: Willa Yvesa Saint Laurenta w Maroku otwarta

Feeria barw, arabeski, mozaiki, luksusowe meble, egzotyczne dekoracje i rośliny – to wszystko można zobaczyć w Villi Oasis w Marrakeszu. Znajdującą się w północno-zachodniej części miasta posiadłość otacza ogród Majorelle, który od lat jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych tego miasta.

Dawnym właścicielem modernistycznej posiadłości był francuski projektant, Yves Saint Laurent. W latach 80. zamieszkał tu wraz ze swoim partnerem, Pierre'em Bergé.

Osoby, które nie były przyjaciółmi i znajomymi właściciela, nie miały wstępu do Villi Oasis – aż do teraz. Można już zwiedzać jeden z najpilniej strzeżonych budynków w Marrakeszu, po raz pierwszy w jego historii, która liczy ponad sto lat.

Willa, na którą składa się kilka salonów, sypialni z prywatnymi łazienkami, pracownia Saint Laurenta, pawilon i basen, mieści muzeum poświęcone życiu i twórczości słynnego kreatora mody. Oprócz wspaniałych wnętrz można tu obejrzeć również wiele pamiątek po projektancie.

Na terenie posiadłości funkcjonuje też osobno Muzeum Sztuki Berberyjskiej Pierre’a Bergé, zawierające kolekcję przedmiotów, które zbierał wraz z Yvesem Saint Laurentem przez większość życia. Na bilety do obydwu muzeów zdecydowanie trzeba polować – wyprzedają się na pniu.

Historia Villi Oasis i ogrodu Majorelle w Maroku

Villę Oasis zaprojektował w latach 20. ubiegłego stulecia architekt Paul Sinoir dla francuskiego malarza Jacquesa Majorelle'a – stąd nazwa posiadłości. Rezydencja zachwyciła Saint Laurenta i Bergé. Zdecydowali się sprzedać swój poprzedni marokański dom o nazwie Dar el-Hanch (arab. „Dom Smoka”) i kupili Villę Oasis w 1980 r.

Dlaczego właśnie w Maroku Saint Laurent chciał stworzyć swój przyczółek? Projektant od lat pasjonował się atmosferą tego kraju. W szczególności cenił Marrakesz, który po raz pierwszy odwiedził w 1966 r.

Nowi właściciele odrestaurowali willę i wypełnili ją przedmiotami oraz dziełami sztuki pochodzącymi głównie z Afryki Północnej. W rezultacie obiekt stał się niezwykle efektownym połączeniem egzotyki i modernizmu.

Yves Saint Laurent przyjeżdżał do Villi Oasis dwa razy w roku: w grudniu i w czerwcu. Spędzał tu czas na odpoczynku i pracy nad nowymi projektami.

Wizyta w Maroku całkowicie odmieniła również spojrzenie Saint Laurenta na modę. Od tamtej pory wiele jego projektów nabrało kolorów i zaczęło nawiązywać do tradycyjnych motywów, którymi charakteryzują się barwne, bogato zdobione północnoafrykańskie ubiory. „Przed Marrakeszem wszystko było czarne. To miasto nauczyło mnie koloru” – powiedział kiedyś projektant.

Źródło: rp.pl

