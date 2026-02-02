Kilka lat temu wydawało się, że polski rynek magazynów premium przeżył poważną zapaść, po której nie powróci już do dawnej świetności. Ostatnie miesiące pokazują jednak, że nigdy nie należy mówić „nigdy”.

Hearst Magazines International oraz wydawnictwo Osnova Publishing ogłosiły wznowienie polskiej edycji „Harper’s Bazaar”. To będzie nowa odsłona tytułu, która ma zgodnie z zapowiedziami wydawców, odpowiadać na zmieniające się potrzeby odbiorców segmentu premium oraz rosnące znaczenie Polski na mapie europejskich rynków luksusowych.

„Harper's Bazaar” wraca na polski rynek. Premiera we wrześniu

Polski rynek miał już okazję poznać „Harper's Bazaar”. Ten magazyn był wydawany w Polsce przez wydawnictwo Marquard Media Polska, ale poprzednia edycja zniknęła z rynku, podobnie jak wydawca.

Jak przekonują przedstawiciele Hearst Magazines International oraz Osnova Publishing, decyzja o powrocie tytułu do Polski wynika ze zmian, które zaszły na naszym rynku medialnym, ale też – ze względu na zmiany w strukturze konsumpcji dóbr luksusowych. „Rynek dojrzał, a grupa odbiorców poszukujących wyspecjalizowanych, jakościowych treści wyraźnie się powiększyła” – tłumaczą.