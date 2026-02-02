Reklama

Słynny luksusowy magazyn o modzie wraca do Polski. „Rynek dojrzał”

Po kilkuletniej przerwie ponownie pojawi się w Polsce „Harper's Bazaar”, jeden z najbardziej rozpoznawalnych magazynów modowych na świecie. Dołączy do ponad 30 edycji wydawanych na całym świecie.

Publikacja: 02.02.2026 13:00

Katarzyna Jordan, wydawczyni polskiej edycji magazynu „Vogue”, a od tego roku także Harper's Bazaar.

Katarzyna Jordan, wydawczyni polskiej edycji magazynu „Vogue”, a od tego roku także Harper's Bazaar.

Foto: Ina Levy

Andrzej Chojnowski

Kilka lat temu wydawało się, że polski rynek magazynów premium przeżył poważną zapaść, po której nie powróci już do dawnej świetności. Ostatnie miesiące pokazują jednak, że nigdy nie należy mówić „nigdy”.

Hearst Magazines International oraz wydawnictwo Osnova Publishing ogłosiły wznowienie polskiej edycji „Harper’s Bazaar”. To będzie nowa odsłona tytułu, która ma zgodnie z zapowiedziami wydawców, odpowiadać na zmieniające się potrzeby odbiorców segmentu premium oraz rosnące znaczenie Polski na mapie europejskich rynków luksusowych.

„Harper's Bazaar” wraca na polski rynek. Premiera we wrześniu

Polski rynek miał już okazję poznać „Harper's Bazaar”. Ten magazyn był wydawany w Polsce przez wydawnictwo Marquard Media Polska, ale poprzednia edycja zniknęła z rynku, podobnie jak wydawca.

Jak przekonują przedstawiciele Hearst Magazines International oraz Osnova Publishing, decyzja o powrocie tytułu do Polski wynika ze zmian, które zaszły na naszym rynku medialnym, ale też – ze względu na zmiany w strukturze konsumpcji dóbr luksusowych. „Rynek dojrzał, a grupa odbiorców poszukujących wyspecjalizowanych, jakościowych treści wyraźnie się powiększyła” – tłumaczą.

Czytaj więcej

Kariera Phoebe Philo rozwinęła się dzięki pracy w domu mody Celine (na zdjęciu podczas pokazu marki
Moda
Najmłodsza marka luksusowa na świecie idzie jak burza. Rekord sprzedaży
Reklama
Reklama

Za wydawanie Harper’s Bazaar Polska odpowiadać będzie Katarzyna Jordan, właścicielka i prezeska Osnova Publishing i jednocześnie właścicielka Visterii, firmy, która od 2018 r. wydaje w Polsce magazyn „Vogue Polska”. Od lat rozwija projekty medialne skierowane do wymagających czytelników, łącząc wydawnictwa modowe z szeroko rozumianą kulturą i mecenatem artystycznym. Jej doświadczenie w segmencie premium oraz współpraca z międzynarodowymi markami medialnymi były jednym z kluczowych czynników, które przesądziły o decyzji Hearst Magazines International o ponownym wejściu na polski rynek.

Powrót magazynu wpisuje się w szerszą strategię amerykańskiego koncernu Hearst, właściciela licencji „Harper's Bazaar”,  zakładającą rozwój globalnych marek na rynkach o stabilnych fundamentach ekonomicznych i rosnącym znaczeniu regionalnym. Zdaniem przedstawicieli Hearsta, Polska, jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków dóbr luksusowych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferuje sprzyjające warunki dla rozwoju mediów premium.

Wydawca zapowiada premierę nowej odsłony polskiego „Harper's Bazaar” na wrzesień 2026 roku.   

„Harper's Bazaar” ponownie w Polsce. Wydawczynią Katarzyna Jordan

Nowa edycja „Harper’s Bazaar Polska” ma, wedle zapewnień wydawcy, łączyć lokalną perspektywę z międzynarodowym DNA marki. Obok autorskich treści tworzonych w Polsce pojawią się materiały z globalnej sieci redakcyjnej magazynu. Tytuł będzie obecny na polskim rynku w wersji drukowanej, a także w internecie i na platformach społecznościowych, a jego obecność uzupełnią wydarzenia specjalne.

Hearst Magazines International jest jednym z największych wydawców magazynowych na świecie. Firma działa na około 50 rynkach, współpracując z dziesiątkami partnerów licencyjnych i docierając do milionów odbiorców. W jej portfolio znajdują się znane tytuły z obszaru mody, kultury, lifestyle’u i biznesu – warto wymienić, oprócz „Harper's Bazaar”, także „Esquire”, „Elle”, „Cosmopolitan” czy „Men's Health”. Wszystkie te marki były lub są obecne na polskim rynku.

„Harper's Bazaar” narodził się w 1867 r. w USA. Pierwotnie był tygodnikiem wydawanym przez firmę Harper & Brothers. Od 1913 r. magazyn jest w rękach firmy Hearst. To najstarszy istniejący luksusowy magazyn poświęcony modzie. Obecnie „Harper's Bazaar” funkcjonuje na ponad 30 rynkach, między innymi w Chinach, krajach arabskich, we Włoszech, w Indiach, Japonii, Niemczech, Hiszpanii oraz w Ukrainie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Styl Życia Lifestyle Moda Luksus
Z danych czołowych internetowych platform sprzedażowych wynika, że rośnie sprzedaż torebek z drugiej
Moda
„Efekt patyny”: nowy symbol statusu. Ludzie zamożni chcą się wyróżnić w tłumie
Pokaz odbył się w paryskiej siedzibie Musée Rodin.
Moda
Flower Power: Debiutancka kolekcja haute couture Jonathana Andersona dla Diora
Loro Piana to jedna z najbardziej znanych włoskich marek luksusowych. Jej historia sięga początków X
Moda
Najbogatszy Europejczyk na zakupach. Miliard euro za kontrolę nad słynną marką
Paul Smith w tym roku skończy 80 lat.
Moda
Paul Smith szuka następców. Kto przejmie słynną brytyjską markę ze świata mody?
Miętowy – to jeden z kolorów, które zyskują dużą popularność w ramach trendu nazwanego „Cichym futur
Moda
„Cichy futuryzm”, więcej dzikości i powrót retro. Te trendy zdominują rok 2026
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama