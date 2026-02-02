Aktualizacja: 02.02.2026 13:37 Publikacja: 02.02.2026 13:00
Katarzyna Jordan, wydawczyni polskiej edycji magazynu „Vogue”, a od tego roku także Harper's Bazaar.
Foto: Ina Levy
Kilka lat temu wydawało się, że polski rynek magazynów premium przeżył poważną zapaść, po której nie powróci już do dawnej świetności. Ostatnie miesiące pokazują jednak, że nigdy nie należy mówić „nigdy”.
Hearst Magazines International oraz wydawnictwo Osnova Publishing ogłosiły wznowienie polskiej edycji „Harper’s Bazaar”. To będzie nowa odsłona tytułu, która ma zgodnie z zapowiedziami wydawców, odpowiadać na zmieniające się potrzeby odbiorców segmentu premium oraz rosnące znaczenie Polski na mapie europejskich rynków luksusowych.
Polski rynek miał już okazję poznać „Harper's Bazaar”. Ten magazyn był wydawany w Polsce przez wydawnictwo Marquard Media Polska, ale poprzednia edycja zniknęła z rynku, podobnie jak wydawca.
Jak przekonują przedstawiciele Hearst Magazines International oraz Osnova Publishing, decyzja o powrocie tytułu do Polski wynika ze zmian, które zaszły na naszym rynku medialnym, ale też – ze względu na zmiany w strukturze konsumpcji dóbr luksusowych. „Rynek dojrzał, a grupa odbiorców poszukujących wyspecjalizowanych, jakościowych treści wyraźnie się powiększyła” – tłumaczą.
Czytaj więcej
Uruchomienie własnej marki było dla Phoebe Philo strzałem w dziesiątkę. Brytyjska projektantka, w...
Za wydawanie Harper’s Bazaar Polska odpowiadać będzie Katarzyna Jordan, właścicielka i prezeska Osnova Publishing i jednocześnie właścicielka Visterii, firmy, która od 2018 r. wydaje w Polsce magazyn „Vogue Polska”. Od lat rozwija projekty medialne skierowane do wymagających czytelników, łącząc wydawnictwa modowe z szeroko rozumianą kulturą i mecenatem artystycznym. Jej doświadczenie w segmencie premium oraz współpraca z międzynarodowymi markami medialnymi były jednym z kluczowych czynników, które przesądziły o decyzji Hearst Magazines International o ponownym wejściu na polski rynek.
Powrót magazynu wpisuje się w szerszą strategię amerykańskiego koncernu Hearst, właściciela licencji „Harper's Bazaar”, zakładającą rozwój globalnych marek na rynkach o stabilnych fundamentach ekonomicznych i rosnącym znaczeniu regionalnym. Zdaniem przedstawicieli Hearsta, Polska, jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków dóbr luksusowych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferuje sprzyjające warunki dla rozwoju mediów premium.
Wydawca zapowiada premierę nowej odsłony polskiego „Harper's Bazaar” na wrzesień 2026 roku.
Nowa edycja „Harper’s Bazaar Polska” ma, wedle zapewnień wydawcy, łączyć lokalną perspektywę z międzynarodowym DNA marki. Obok autorskich treści tworzonych w Polsce pojawią się materiały z globalnej sieci redakcyjnej magazynu. Tytuł będzie obecny na polskim rynku w wersji drukowanej, a także w internecie i na platformach społecznościowych, a jego obecność uzupełnią wydarzenia specjalne.
Hearst Magazines International jest jednym z największych wydawców magazynowych na świecie. Firma działa na około 50 rynkach, współpracując z dziesiątkami partnerów licencyjnych i docierając do milionów odbiorców. W jej portfolio znajdują się znane tytuły z obszaru mody, kultury, lifestyle’u i biznesu – warto wymienić, oprócz „Harper's Bazaar”, także „Esquire”, „Elle”, „Cosmopolitan” czy „Men's Health”. Wszystkie te marki były lub są obecne na polskim rynku.
„Harper's Bazaar” narodził się w 1867 r. w USA. Pierwotnie był tygodnikiem wydawanym przez firmę Harper & Brothers. Od 1913 r. magazyn jest w rękach firmy Hearst. To najstarszy istniejący luksusowy magazyn poświęcony modzie. Obecnie „Harper's Bazaar” funkcjonuje na ponad 30 rynkach, między innymi w Chinach, krajach arabskich, we Włoszech, w Indiach, Japonii, Niemczech, Hiszpanii oraz w Ukrainie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Luksusowa torebka to już dzisiaj za mało. W czasach, gdy stają się one coraz bardziej powszechne, trzeba się wyr...
Kwiaty, rzeźbiarskość i nade wszystko – kobiecość. Debiutancki pokaz kolekcji haute couture przygotowanej przez...
Francuski koncern LVMH, potentat na rynku dóbr luksusowych zwiększył swoje zaangażowanie w luksusowej włoskiej m...
Brytyjski projektant Paul Smith skończy w tym roku 80 lat. Wiek słynnego projektanta rodzi pytania, kto przejmie...
Analitycy z Zalando opublikowali raport zapowiadający wiodące trendy w modzie na 2026 rok. Ich diagnoza? Jesteśm...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas