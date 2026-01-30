Aktualizacja: 01.02.2026 13:27 Publikacja: 30.01.2026 17:48
Na wystawie można między innymi zobaczyć pracę, w którą w 2017 r. w nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby’s sprzedano kwotę 110,5 miliona dolarów.
Foto: Camilla Stephan / Louisiana Museum of Modern Art
W duńskim muzeum sztuki współczesnej Louisiana niedaleko Kopenhagi ruszyła właśnie pierwsza przekrojowa wystawa obrazów Jeana-Michela Basquiata, których głównym tematem jest głowa – jeden z najbardziej charakterystycznych motywów w pracach Amerykanina. Na wystawie można obejrzeć między innymi jeden z najdroższych obrazów ikonicznego artysty.
Pomimo krótkiego życia i bardzo krótkiej kariery Jean-Michel Basquiat (1960–1988) jest jednym z niewielu współczesnych artystów, którzy błyskawicznie zyskali status ikony świata sztuki i przeszli do popkultury. Obecnie Basquiat to też świetnie sprzedająca się marka: kopie i fragmenty prac Amerykanina umieszcza się na ubraniach, kubkach i wielu innych przedmiotach.
Charakterystycznymi elementami ekspresyjnych i kipiących kolorami prac Basquiata są symbole, napisy, slogany, a także przedstawienia postaci – i głów. Na tym ostatnim motywie skupi się wystawa pod tytułem „Basquiat – Headstrong”, która ruszyła 30 stycznia w muzeum sztuki współczesnej Louisiana w znajdującym się niecałe 40 kilometrów na północ od Kopenhagi mieście Humlebaek.
Foto: Camilla Stephan / Louisiana Museum of Modern Art
To pierwsza indywidualna wystawa prac Basquiata w Skandynawii. Co więcej, to też pierwsza tak duża wystawa serii obrazów przedstawiających wyłącznie ludzkie głowy. Wiele z nich to niezwykle rzadko prezentowane dzieła, które w ciągu swojego życia Basquiat postanowił ukryć przed publiką w swoim nowojorskim studiu.
Jednym z najważniejszych elementów wystawy z pewnością jest obraz pod tytułem „Untitled” z 1982 r., przedstawiający dużą, kolorową czaszkę. To jedna z najdroższych prac Basquiata: w 2017 r. w nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby’s sprzedano ją za rekordową wówczas kwotę 110,5 miliona dolarów.
Wystawa „Basquiat – Headstrong” w większości prezentuje prace w technice kredki olejnej na papierze, pochodzące głównie z lat 1981-1983, czyli z wczesnego okresu twórczości artysty. Rysunki i inne prace odzwierciedlają fascynacje Basquiata ludzką anatomią, a także jego poszukiwania tego, co tworzy istotę człowieka.
Foto: Camilla Stephan / Louisiana Museum of Modern Art
Na obrazach widnieją przedstawienia ludzkich czaszek, anatomiczne studia głów lub kompletne, stylizowane twarze. Niektóre przypominają maski lub głowy robotów. Są o tyle wyjątkowe, że głowy stanowią w nich jedyny element kompozycji. Głowom nie towarzyszą praktycznie żadne symbole ani teksty, które często pojawiają się na obrazach Basquiata.
Foto: Camilla Stephan / Louisiana Museum of Modern Art
„Głowy nie stanowiły studiów mających być wstępem do stworzenia kolejnych malunków lub prac przy użyciu innych technik. Są to prace, które zachęcają do refleksji nad całą twórczością Basquiata” – przekonują organizatorzy wystawy.
Pewną ciekawostką dla miłośników twórczości Basquiata zapewne będzie fakt, że wiele obrazów nosi ślady intensywnej i – jak się wydaje – dość chaotycznej pracy artysty w jego studiu. Widać na nich smugi, zabrudzenia, a nawet ślady podeszw sneakersów. Wystawa „Basquiat – Headstrong” w muzeum Louisiana w Humlebaek potrwa do 17 maja 2026 roku.
