W duńskim muzeum sztuki współczesnej Louisiana niedaleko Kopenhagi ruszyła właśnie pierwsza przekrojowa wystawa obrazów Jeana-Michela Basquiata, których głównym tematem jest głowa – jeden z najbardziej charakterystycznych motywów w pracach Amerykanina. Na wystawie można obejrzeć między innymi jeden z najdroższych obrazów ikonicznego artysty.

Reklama Reklama

„Głowy” Jeana-Michela Basquiata. Wystawa w duńskim muzeum Louisiana

Pomimo krótkiego życia i bardzo krótkiej kariery Jean-Michel Basquiat (1960–1988) jest jednym z niewielu współczesnych artystów, którzy błyskawicznie zyskali status ikony świata sztuki i przeszli do popkultury. Obecnie Basquiat to też świetnie sprzedająca się marka: kopie i fragmenty prac Amerykanina umieszcza się na ubraniach, kubkach i wielu innych przedmiotach.

Charakterystycznymi elementami ekspresyjnych i kipiących kolorami prac Basquiata są symbole, napisy, slogany, a także przedstawienia postaci – i głów. Na tym ostatnim motywie skupi się wystawa pod tytułem „Basquiat – Headstrong”, która ruszyła 30 stycznia w muzeum sztuki współczesnej Louisiana w znajdującym się niecałe 40 kilometrów na północ od Kopenhagi mieście Humlebaek.