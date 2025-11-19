Omega Seamaster Planet Ocean: generacja Z jak zegarek

Innowacyjne rozwiązania w świecie zegarków przesuwają granice tego, co możliwe, i pojawiają się tak często, że trzeba przemyślanej strategii, by nadążyć za zmianami. Choć podstawowa funkcja czasomierzy pozostaje niezmienna, pojawiają się nowinki, dzięki którym można stworzyć jeszcze lepszy, bardziej precyzyjny i bardziej niezawodny produkt.

Omega Seamaster Planet Ocean: Czwarta generacja

Historia marki Omega nie zaczęła się od zegarków nurkowych, ale to one stały się przełomem w historii szwajcarskiej manufaktury. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić ofertę Omegi bez modeli stworzonych z myślą o podwodnej eksploracji. Początek dał model Marine z 1932 roku wyposażony w dwuczęściową prostokątną kopertę zabezpieczoną przed dostępem wody, a także w zapięcie z możliwością przedłużenia, co pozwalało zapiąć zegarek na skafandrze do nurkowania.

W latach 50. pojawił się innowacyjny model Omega Seamaster 300, a po nim kolejne, wśród których trzeba wspomnieć o ProProf, zegarku stworzonym z myślą o profesjonalnych nurkach.