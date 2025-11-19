Reklama
Omega Seamaster Planet Ocean: generacja Z jak zegarek

Seamaster Planet Ocean, słynny model Omegi, kończy 20 lat. To dobry moment, by zaprezentować jego następcę. Szwajcarzy zdecydowali się na nowe otwarcie – powstał zegarek innowacyjny nie tylko pod względem zastosowanych rozwiązań.

Publikacja: 19.11.2025 13:35

Ambasadorem nowej kolekcji Omega Seamaster Planet Ocean został brytyjski aktor Aaron Taylor-Johnson

Ambasadorem nowej kolekcji Omega Seamaster Planet Ocean został brytyjski aktor Aaron Taylor-Johnson.

Andrzej Chojnowski

Innowacyjne rozwiązania w świecie zegarków przesuwają granice tego, co możliwe, i pojawiają się tak często, że trzeba przemyślanej strategii, by nadążyć za zmianami. Choć podstawowa funkcja czasomierzy pozostaje niezmienna, pojawiają się nowinki, dzięki którym można stworzyć jeszcze lepszy,  bardziej precyzyjny i bardziej niezawodny produkt. 

Omega Seamaster Planet Ocean: Czwarta generacja

Historia marki Omega nie zaczęła się od zegarków nurkowych, ale to one stały się przełomem w historii szwajcarskiej manufaktury. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić ofertę Omegi bez modeli stworzonych z myślą o podwodnej eksploracji. Początek dał model Marine z 1932 roku wyposażony w dwuczęściową prostokątną kopertę zabezpieczoną przed dostępem wody, a także w zapięcie z możliwością przedłużenia, co pozwalało zapiąć zegarek na skafandrze do nurkowania. 

W latach 50. pojawił się innowacyjny model Omega Seamaster 300, a po nim kolejne, wśród których trzeba wspomnieć o ProProf, zegarku stworzonym z myślą o profesjonalnych nurkach.   

Foto: Materiały prasowe

Dwie dekady temu zadebiutował z kolei Omega Seamaster Planet Ocean, z miejsca stając się punktem odniesienia dla całego segmentu luksusowych zegarków nurkowych. Był innowacją, a jednocześnie wyraźnie nawiązywał do bogatego dorobku Omegi w dziedzinie produkcji zegarków nurkowych. 

Inspirację dla projektantów Planet Ocean stanowił wspomniany model Omega Seamaster 300, wspólne były między innymi wskazówki zakończone grotami strzał, czarne tarcze z arabskimi cyframi czy skala nurkowa  na wewnętrznym pierścieniu. Przełomem były parametry  zegarka – modele Omega Seamaster Planet Ocean zaprojektowano tak, by wytrzymywały ciśnienie na głębokości 600 metrów.

Foto: Materiały prasowe

W kolejnych latach pojawiały się innowacje – ceramiczna wkładka na bezelu, technologia Liquidmetal czy mechanizmy Co-Axial Master Chronometer gwarantujące precyzję pomiaru czasu i odporność na działanie pola  magnetycznego. Kulminacją stał się koncepcyjny model Ultra Deep, który dał początek kolekcji  Seamaster Planet Ocean 6000 M.

Omega Seamaster Planet Ocean w nowej odsłonie

Nowa, czwarta generacja modelu Planet  Ocean nie jest kontynuacją, a całkowicie nowym otwarciem dla szwajcarskiej marki. Stylistycznie stanowi nawiązanie do modeli Seamaster z lat 80. i 90. Wzornictwo jest wyraziste, co podkreśla wiele ostrych załamań powierzchni koperty.

Foto: Materiały prasowe

Nowe  Planet Ocean mają średnicę 42 mm, taką samą jak oryginalne modele z 2005 roku.  Są jednak smuklejsze i bardziej płaskie  od poprzednich modeli tej linii dzięki zastosowaniu  płaskiego szkła szafirowego z przodu i zmianom  w konstrukcji całej koperty i bezelu.

Foto: Materiały prasowe

Architektura koperty czwartej generacji Planet Ocean jest nowatorska. Tworzą ją dwie części – główny korpus i wewnętrzny tytanowy pierścień,  który pomaga zapewnić szczelność zegarka nawet  na dużych głębokościach. Zrezygnowano  za to z zaworu helowego, dotąd jednego z symboli modeli nurkowych marki Omega. Łącznikiem z poprzednimi generacjami rodziny Planet Ocean jest natomiast charakterystyczny  pomarańczowy kolor ceramicznej wkładki  bezela. Teraz zyskał jednak nowy odcień. 

Foto: Materiały prasowe

Czwartą generację kolekcji Seamaster Planet  Ocean tworzą trzy wariacje kolorystyczne z różnymi opcjami pasków i bransolet – czarna  z rodowanymi indeksami i bezelem z czarnej ceramiki, błękitna z lakierowanymi indeksami i bezelem z błękitnej ceramiki, oraz „flagowiec”  z ceramicznym bezelem w nowym odcieniu  pomarańczu.

Źródło: rp.pl

Lifestyle Gadżety Zegarki

