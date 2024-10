Jakość to coś, czego nie zdobywa się szybkimi decyzjami. Na jakość trzeba pracować wiele lat, czasem dekad. Jakość to wiedza i doświadczenie, to rzemiosło i dostęp do najnowszych technologii. To szlachetne materiały i wiedza o tym, jak je właściwie wykorzystać, by wydobyć i podkreślić ich piękno. Innymi słowy – jakość to maraton, a nie sprint. Wiedzą o tym w szwajcarskiej firmie Victorinox. W 1884 roku Karl Elsener otworzył swój pierwszy warsztat dając początek firmie, która wkrótce stała się symbolem szwajcarskiej jakości.

Światową sławę firmie Victorinox zapewniły niezawodne i gotowe na każde wyzwanie scyzoryki oficerskie z charakterystycznymi czerwonymi okładzinami. Z czasem do tej rodziny dołączyły kolejne produkty – torby podróżne i walizki, zapachy, akcesoria kuchenne, noże do użytku domowego i profesjonalnego, a także – zegarki. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych przedmiotów była najwyższa jakość, która stała się synonimem szwajcarskiej doskonałości.

Victorinox I.N.O.X.: nowe modele zegarków

Scyzoryki z czerwonymi okładzinami to jeden z symboli szwajcarskiej marki Victorinox. Są nimi także zegarki, w szczególności model I.N.O.X., flagowiec firmy z miasta Ibach w szwajcarskim kantonie Schwyz. Ten zegarek, z charakterystycznym kanciastym pierścieniem wokół tarczy, od lat wyróżnia się na rynku. Po niedawnej premierze I.N.O.X. Chrono, firma Victorinox rozszerza tę kolekcję zegarków o modele dla kobiet, a także o wersję z naciągiem automatycznym. Wszystkie produkty charakteryzują się wyrazistymi, geometrycznymi kształtami, wykorzystaniem innowacyjnych materiałów, szwajcarską precyzją wykonania oraz nawiązaniami do industrialnych korzeni firmy.

Materiały prasowe

I.N.O.X. Automatic oraz I.N.O.X. Small to zegarki o nieco bardziej kompaktowych rozmiarach, które łączą w sobie siłę i elegancję zdefiniowanego niedawno na nowo, bestsellerowego modelu I.N.O.X. Nowy I.N.O.X. Automatic dostępny jest w szerokiej palecie kolorów i w różnych kombinacjach materiałowych, choćby z kopertą w wersji ze stali szlachetnej lub karbonu. Do modeli karbonowych dołączona jest specjalna edycja szwajcarskiego scyzoryka oficerskiego z eleganckimi matowymi okładzinami i z czarnymi narzędziami, która jest sprzedawana wyłącznie razem z zegarkami.

Materiały prasowe

Victorinox I.N.O.X. Small wyróżnia się natomiast ciekawą gamą kolorów oraz kopertą ze stali nierdzewnej. Choć ma mniejsze rozmiary, można w nim bez trudu odnaleźć cechy większych zegarków, takie jak datownik, zabezpieczenie antymagnetyczne, odporność na wstrząsy i wodoszczelność.

Tarczę w modelach kolekcji I.N.O.X. Automatic ozdabia nowa interpretacja popularnego wzoru Alox, znanego między innymi z okładzin scyzoryków. To w pewnym sensie hołd dla legendarnego szwajcarskiego scyzoryka, podobnie jak kształt wskazówki sekundowej czy wygląd wspomnianego pierścienia okalającego tarczę.

Materiały prasowe

Ochrona antymagnetyczna zapewnia zegarkom Victorinox precyzję pomiaru czasu, punktualność i niezawodność. Każdy egzemplarz ma certyfikat ISO potwierdzający wodoszczelność i odporność na wstrząsy. Dzięki czemu nabywcy mogą cieszyć się swobodą niezależnie od warunków zewnętrznych czy rodzaju aktywności.

Victorinox: mistrzowie materiałów

Inżynierowie z firmy Victorinox, od ponad stu lat produkującej niezawodne scyzoryki, dysponują bezcenną wiedzą na temat obróbki stali. Dlatego oczywiste było, że gdy w 2014 roku zadebiutował zegarek I.N.O.X., jego podzespoły wykonano właśnie ze tego stopu.

Stopniowo jednak szwajcarska firma podjęła wyzwanie wytwarzania elementów zegarków także z innych materiałów – choćby z tytanu czy włókna węglowego. Obecnie Victorinox samodzielnie wytwarza elementy z tytanu, natomiast podzespoły z karbonu produkowane są przez lokalnych szwajcarskich podwykonawców.

Materiały prasowe

Wszystkie zegarki Victorinox są projektowane, produkowane, składane i poddawane testom w Watch Competence Center w szwajcarskim mieście Delémont. Mimo że na wielu etapach procesu produkcyjnego wykorzystuje się zaawansowaną technologię, kluczową rolę wciąż odgrywają wykwalifikowani pracownicy, czego dowodem są między innymi wykonywane ręcznie szlify kopert. Co więcej, prace na poszczególnych etapach produkcji są poddawane rygorystycznej kontroli przez wykwalifikowany personel.

