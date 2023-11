Longines Mini DolceVita: siła elegancji

Materiał powstał we współpracy z marką Longines

Są zjawiska, które niesłychanie trudno zdefiniować. Wymykają się określeniom i stanowią wyzwanie dla tych, którzy chcieliby je zaszufladkować. Do takich zjawisk należy elegancja. Powstała niezliczona ilość książek na ten temat, a eksperci i ekspertki od lat starają się złamać jej kod, nazwać to, co wszyscy czujemy intuicyjnie. Czy istnieje uniwersalna definicja elegancji?

Longines Mini DolceVita: kod elegancji

W 1997 roku świat ujrzał kolekcję DolceVita marki Longines. Dwa lata później szwajcarska marka zaprezentowała hasło, które szybko stało się czymś więcej niż jednym z najbardziej udanych sloganów reklamowych w historii zegarmistrzostwa. „Elegance is an attitude” – to zdanie odnoszące się do zegarków marki Longines szybko weszło do codziennej angielszczyzny.

„Elegancja to sposób bycia” – czy można lepiej określić to, co czujemy intuicyjnie? To zdanie świetnie pokazuje też, czym są dzisiaj zegarki mechaniczne – i w jaki sposób pomagają nam wyrażać siebie.