Certina DS-7 Powermatic 80 i DS-7 Chronograph: witajcie w latach 70.

Materiały prasowe

W przypadku DS-7 Chronograph górę wziął styl sportowy, ale to nie znaczy, że zarzucono odniesienia do lat 70. Koperta o średnicy 41 milimetrów to wyraźne nawiązanie do stylistyki vintage, ale w oczy rzucają się też obrotowy pierścień ze skalą tachometryczną oraz liczniki stopera na tarczy.

Wewnątrz pracuje kwarcowy mechanizm Precidrive, odpowiada on nie tylko za pomiar czasu, ale też za pracę stopera. Do wyboru są wersje z kopertą stalową i sportowym paskiem tekstylnym – lub z tytanową kopertą i bransoletą.