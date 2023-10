Nowa kolekcja Garmin Marq Carbon: sport, luksus i włókno węglowe

Marq Carbon to trzy luksusowe zegarki specjalistyczne z kopertami wykonanymi z litego bloku włókien węglowych. Kolekcję tworzą trzy modele: Marq Athlete, Marq Golfer i Marq Commander wyposażone ekran dotykowy AMOLED i wypukłą szafirową soczewkę. Koperty o średnicy 46 milimetrów, a także wkładki bezela wykonano ze 130 scalonych warstw włókna węglowego, obrabianych następnie maszynowo. Dzięki temu powstały najlżejsza jak dotąd zegarki z kolekcji Marq.

Marq Golfer Carbon Edition. Materiały prasowe

Marq Athlete Carbon Edition to multisportowy zegarek z funkcjami monitorowania treningu, wydajności i regeneracji. Zaawansowane parametry pomiaru, takie jak ocena wytrzymałości czy formy na podbiegach, pomagają sportowcom zmierzyć ogólną wytrzymałość i siłę biegową.

Inny parametr, ocena gotowości treningowej, bada m.in. jakość snu, regenerację czy obciążenie treningowe, aby określić, jaką intensywność treningu należy wprowadzić danego dnia. Są też znane użytkownikom zegarków Garmin funkcje takie jak PacePro, Garmin Coach czy codzienne sugestie treningowe.

Marq Commander Carbon Edition. Materiały prasowe

Marq Golfer Carbon Edition to, jak nietrudno się domyślić, zegarek stworzony z myślą o golfistach. Pomóc w tym mogą m.in. fabrycznie zainstalowane mapy ponad 43 000 pól golfowych z całego świata. Dodajmy do tego funkcję Virtual Caddie, która daje graczom rekomendację wyboru odpowiedniego kija w oparciu o dane wiatru, a także pomiary wysokości i zamachu. Korzystanie z udoskonalonej funkcji PlaysLike pozwala dowiedzieć się, jak daleko może polecieć piłka w zależności do zmian ukształtowania terenu na danym polu i warunków środowiskowych.