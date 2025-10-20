Reklama

Wielka przebudowa Luwru coraz bliżej. Wybrano pięć projektów przebudowy muzeum

W konkursie na wielki remont muzeum w Luwrze spłynęło ponad sto propozycji z całego świata. Jury wyłoniło pięć najlepszych koncepcji. Na początku przyszłego roku poznamy tę, która ostatecznie zostanie zrealizowana.

Publikacja: 20.10.2025 16:28

Rocznie Luwr odwiedza blisko 9 milionów osób.

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Izabela Popko

Informacja o kradzieży klejnotów z paryskiego Luwru poruszyła świat. Przyćmiła też wszystkie inne informacje dotyczące najsłynniejszego muzeum na świecie. Jedną z nich jest komunikat o wyłonieniu pięciu finałowych projektów w konkursie na gruntowną przebudowę Luwru.

„Luwr: Nowy Renesans”. Metamorfoza najsłynniejszego muzeum na świecie

Dyrektor Luwru nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Najpierw wyciekły dokumenty opisujące kiepski stan zabytkowego muzeum, który był rezultatem wielu lat zaniedbań. Teraz światem wstrząsnęła informacja o kradzieży bezcennej królewskiej biżuterii z paryskiego muzeum – w dodatku w biały dzień.

Na tle tych problemów pojawiła się pozytywna informacja: nastąpił przełom w przygotowaniach do wielkiej przebudowy i renowacji Luwru. W ramach szeroko zakrojonego projektu pod hasłem „Luwr: Nowy Renesans”, który w styczniu ogłosił prezydent Emmanuel Macron, ruszył międzynarodowy konkurs na najlepszą koncepcję tego gigantycznego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Wystawa „Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” w paryskim Luwrze to pierwsza w historii tej
Moda
Historyczny sukces wystawy w paryskim Luwrze. Rekordowa frekwencja

Między 1 lipca a 1 września 2025 roku swoje propozycje nadesłało ponad sto zespołów architektonicznych, z czego około dwie trzecie pochodzi spoza Francji. Liczące 21 ekspertów jury konkursu wyłoniło niedawno pięć finałowych projektów.

Najlepsze koncepcje przebudowy Luwru stworzyły duże, często międzynarodowe zespoły, składające się nawet z kilku współpracujących ze sobą pracowni i samodzielnych architektów. Są to: Amanda Levete Architects we współpracy z Nathalie Crinière, Carole Bénaiteau, VDLA i Atelier SOIL, Architecture Studio w kooperacji z Diller Scofidio + Renfro, Atelier Brückner, LAMA YA i TER, Dubuisson Architecture wraz z SANAA i Dan Pearson Studio, Sou Fujimoto Ateliers Paris razem z Sou Fujimoto Architects, Ducks Scéno i Vogt Paysage oraz STUDIOS Architecture we współpracy z Selldorf Architects, Scénarchie i BASE.

Jury wyłoni zwycięski projekt na początku 2026 roku. Start przebudowy Luwru zaplanowano na 2027 rok, prace mają potrwać do 2031 roku. Paryskie muzeum będzie wtedy świętować 250. rocznicę swojego powstania.

Jak zmieni się Luwr? Nadchodzi wielki remont

Wielka przebudowa Luwru ma objąć dwa moduły. Pierwszy z nich o nazwie „Luwr – Wielka Kolumnada” dotyczy stworzenia nowych wejść od wschodniej strony muzeum. Rozwiązanie to ma przede wszystkim rozładować kolejkę, która obecnie wije się przy słynnej szklanej piramidzie projektu I.M. Peia, a także ułatwić zwiedzającym wstęp do muzeum.

W ramach pierwszego modułu powstanie też nowa przestrzeń wystawowa przeznaczona dla Mona Lisy. Koncepcja zakłada, że po remoncie zwiedzający będą mieli większy komfort obcowania z tym niewielkim arcydziełem – obecnie dokładne przyjrzenie się Giocondzie w wiecznie zatłoczonej sali jest niezmiernie trudne.

Ma również zostać wybudowana nowa, dodatkowa przestrzeń wystawowa, aby można było w niej organizować duże wystawy czasowe i inne wydarzenia kulturalne. Przebudowa przestrzeni wokół Luwru ma też lepiej połączyć cały kompleks z resztą miasta.

Drugi komponent metamorfozy Luwru ma objąć modernizację infrastruktury zabytkowego pałacu, aby poprawić jego stan techniczny, a także ulepszyć dostępność obiektu dla różnych grup zwiedzających. Tym modułem remontu będzie kierował naczelny architekt ds. budynków François Chatillon.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Paryż Styl Życia Muzea Sztuka

„Luwr: Nowy Renesans”. Metamorfoza najsłynniejszego muzeum na świecie

