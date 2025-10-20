Informacja o kradzieży klejnotów z paryskiego Luwru poruszyła świat. Przyćmiła też wszystkie inne informacje dotyczące najsłynniejszego muzeum na świecie. Jedną z nich jest komunikat o wyłonieniu pięciu finałowych projektów w konkursie na gruntowną przebudowę Luwru.

„Luwr: Nowy Renesans”. Metamorfoza najsłynniejszego muzeum na świecie

Dyrektor Luwru nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Najpierw wyciekły dokumenty opisujące kiepski stan zabytkowego muzeum, który był rezultatem wielu lat zaniedbań. Teraz światem wstrząsnęła informacja o kradzieży bezcennej królewskiej biżuterii z paryskiego muzeum – w dodatku w biały dzień.

Na tle tych problemów pojawiła się pozytywna informacja: nastąpił przełom w przygotowaniach do wielkiej przebudowy i renowacji Luwru. W ramach szeroko zakrojonego projektu pod hasłem „Luwr: Nowy Renesans”, który w styczniu ogłosił prezydent Emmanuel Macron, ruszył międzynarodowy konkurs na najlepszą koncepcję tego gigantycznego przedsięwzięcia.

Między 1 lipca a 1 września 2025 roku swoje propozycje nadesłało ponad sto zespołów architektonicznych, z czego około dwie trzecie pochodzi spoza Francji. Liczące 21 ekspertów jury konkursu wyłoniło niedawno pięć finałowych projektów.