Reklama
Rozwiń
Reklama

Najlepsze na świecie miasta do życia. Wyróżnienia dla dwóch metropolii z Polski

W tegorocznym globalnym rankingu najlepszych miast do życia według ekspertów z firmy Resonance ponownie znalazły się miasta z Polski. Na czele zestawienia Londyn, Nowy Jork i Paryż.

Publikacja: 14.11.2025 07:00

Warszawa zanotowała w rankingu Resonance bardzo duży awans – z pozycji 74. na 43.

Warszawa zanotowała w rankingu Resonance bardzo duży awans – z pozycji 74. na 43.

Foto: Alina Matsiavina Unsplash

Izabela Popko

Autorzy dorocznego rankingu World’s Best Cities, czyli zestawienia najlepszych na świecie miast do życia, opublikowali zaktualizowane zestawienie stu miast z całego świata. Na liście znalazły się dwa miasta z Polski – Warszawa i Kraków. Które zajęło wyższą pozycję? 

Warszawa i Kraków wśród najlepszych na świecie miast do życia

W których miastach żyje się najlepiej i które są magnesami przyciągającymi turystów, ale też firmy, naukowców czy czołowych artystów? Sprawdzili to eksperci z kanadyjskiej firmy doradczej Resonance Consultancy we współpracy z firmą Ipsos.

Ranking o nazwie World’s Best Cities powstał na podstawie analizy danych ekonomicznych oraz opinii mieszkańców i przyjezdnych dotyczących ponad 400 metropolii. Wszystkie dane grupuje się w trzy segmenty: przyjazność miasta do życia, sympatia, jaką cieszy się ono ze strony mieszkańców i turystów oraz jego potencjał ekonomiczny.

Czytaj więcej

Park Akcji „Burza” to projekt pracowni Archigrest i topoScape.
Miasta
Park w Warszawie wyróżniony. Walczy o tytuł najpiękniejszego na świecie

Analiza po raz kolejny nie objęła miast z Rosji ze względu na trwającą agresję tego kraju na Ukrainę. W globalnym zestawieniu stu najlepszych miast do życia ponownie znalazły się natomiast dwie polskie metropolie: Warszawa i Kraków.

Reklama
Reklama

Stolica Polski zaliczyła w tym roku duży awans: wspięła się z miejsca 74., które zajmowała w ubiegłym roku na pozycję 43. Autorzy rankingu zwracają uwagę na coraz bogatszą ofertę kulturalną Warszawy, między innymi dzięki otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad.

Eksperci zauważają, że coraz sprawniejsza jest też infrastruktura Warszawy, która znalazła się w czołowej dwudziestce miast najbardziej przyjaznych pieszym i rowerzystom. Warszawiacy należą też do grona najlepiej wykształconych mieszkańców globalnych metropolii i, co ciekawe, cieszą się też bardzo dobrym zdrowiem.

Kraków spadł z pozycji 60. i uplasował się w tym roku na miejscu 71. Autorzy raportu zauważają, że miastu udaje się zachować jego historyczny charakter i zarazem prężnie rozwijać się jako jedno z najważniejszych w tej części Europy centrów biznesu i nowych technologii. Eksperci chwalą też coraz lepszą infrastrukturę drogową dawnej stolicy Polski.

Londyn, Nowy Jork i Paryż na czele listy najlepszych miast do życia

Po raz jedenasty pierwsze miejsce w globalnym rankingu zajął Londyn – miasto, które od lat skutecznie przyciąga studentów, przedsiębiorców i wielkie korporacje. W ostatnim roku przez lotnisko Heathrow przetoczyła się rekordowa liczba podróżnych. Coraz lepsza jest też komunikacja miejska Londynu.

Drugie miejsce ponownie zajął Nowy Jork, który nieustannie jest areną nowych inwestycji w kulturę i nowych nieruchomości. Podium zamyka Paryż, który autorzy raportu nazwali „miejską symfonią”, łączącą przyjazną infrastrukturę drogową i nieśpieszny styl życia z dynamicznym rozwojem biznesu i nowych technologii.

W pierwszej dziesiątce najlepszych miast do życia kolejne miejsca zajęły: Tokio, Madryt, Singapur, Rzym, Dubaj, Berlin i Barcelona. Jak widać, europejskie metropolie stanowią w tym roku więcej niż połowę czołowej dziesiątki miast.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Styl Życia Warszawa

Autorzy dorocznego rankingu World’s Best Cities, czyli zestawienia najlepszych na świecie miast do życia, opublikowali zaktualizowane zestawienie stu miast z całego świata. Na liście znalazły się dwa miasta z Polski – Warszawa i Kraków. Które zajęło wyższą pozycję? 

Warszawa i Kraków wśród najlepszych na świecie miast do życia

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Kompleks budynków to projekt amerykańskiej pracowni amerykańska pracownia architektoniczna Skidmore,
Miasta
„Blokowisko” czy miasto przyszłości? Spór o nową wioskę olimpijską w Mediolanie
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Tłumy gromadzą się w Santiago de Compostela nie tylko przy okazji ważnych uroczystości religijnych,
Miasta
Europejska stolica pielgrzymek pęka w szwach. Zalew pielgrzymów – i turystów
Palmy są powszechne w Los Angeles, ale z czasem będzie ich w mieście coraz mniej. Władze wolą inne d
Miasta
Los Angeles traci swój słynny symbol. Okazał się zbyt łatwopalny
Park Akcji „Burza” to projekt pracowni Archigrest i topoScape.
Miasta
Park w Warszawie wyróżniony. Walczy o tytuł najpiękniejszego na świecie
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Budowę Sekretariatu Centralnego rozpoczęto w związku z przenoszeniem stolicy ówczesnych Indii Brytyj
Miasta
Powstanie największe muzeum na świecie. Tysiąc sal i wielki remont w planach
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama