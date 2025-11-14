Aktualizacja: 14.11.2025 21:29 Publikacja: 14.11.2025 07:00
Warszawa zanotowała w rankingu Resonance bardzo duży awans – z pozycji 74. na 43.
Foto: Alina Matsiavina Unsplash
Autorzy dorocznego rankingu World’s Best Cities, czyli zestawienia najlepszych na świecie miast do życia, opublikowali zaktualizowane zestawienie stu miast z całego świata. Na liście znalazły się dwa miasta z Polski – Warszawa i Kraków. Które zajęło wyższą pozycję?
W których miastach żyje się najlepiej i które są magnesami przyciągającymi turystów, ale też firmy, naukowców czy czołowych artystów? Sprawdzili to eksperci z kanadyjskiej firmy doradczej Resonance Consultancy we współpracy z firmą Ipsos.
Ranking o nazwie World’s Best Cities powstał na podstawie analizy danych ekonomicznych oraz opinii mieszkańców i przyjezdnych dotyczących ponad 400 metropolii. Wszystkie dane grupuje się w trzy segmenty: przyjazność miasta do życia, sympatia, jaką cieszy się ono ze strony mieszkańców i turystów oraz jego potencjał ekonomiczny.
Analiza po raz kolejny nie objęła miast z Rosji ze względu na trwającą agresję tego kraju na Ukrainę. W globalnym zestawieniu stu najlepszych miast do życia ponownie znalazły się natomiast dwie polskie metropolie: Warszawa i Kraków.
Stolica Polski zaliczyła w tym roku duży awans: wspięła się z miejsca 74., które zajmowała w ubiegłym roku na pozycję 43. Autorzy rankingu zwracają uwagę na coraz bogatszą ofertę kulturalną Warszawy, między innymi dzięki otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad.
Eksperci zauważają, że coraz sprawniejsza jest też infrastruktura Warszawy, która znalazła się w czołowej dwudziestce miast najbardziej przyjaznych pieszym i rowerzystom. Warszawiacy należą też do grona najlepiej wykształconych mieszkańców globalnych metropolii i, co ciekawe, cieszą się też bardzo dobrym zdrowiem.
Kraków spadł z pozycji 60. i uplasował się w tym roku na miejscu 71. Autorzy raportu zauważają, że miastu udaje się zachować jego historyczny charakter i zarazem prężnie rozwijać się jako jedno z najważniejszych w tej części Europy centrów biznesu i nowych technologii. Eksperci chwalą też coraz lepszą infrastrukturę drogową dawnej stolicy Polski.
Po raz jedenasty pierwsze miejsce w globalnym rankingu zajął Londyn – miasto, które od lat skutecznie przyciąga studentów, przedsiębiorców i wielkie korporacje. W ostatnim roku przez lotnisko Heathrow przetoczyła się rekordowa liczba podróżnych. Coraz lepsza jest też komunikacja miejska Londynu.
Drugie miejsce ponownie zajął Nowy Jork, który nieustannie jest areną nowych inwestycji w kulturę i nowych nieruchomości. Podium zamyka Paryż, który autorzy raportu nazwali „miejską symfonią”, łączącą przyjazną infrastrukturę drogową i nieśpieszny styl życia z dynamicznym rozwojem biznesu i nowych technologii.
W pierwszej dziesiątce najlepszych miast do życia kolejne miejsca zajęły: Tokio, Madryt, Singapur, Rzym, Dubaj, Berlin i Barcelona. Jak widać, europejskie metropolie stanowią w tym roku więcej niż połowę czołowej dziesiątki miast.
