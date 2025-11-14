Autorzy dorocznego rankingu World’s Best Cities, czyli zestawienia najlepszych na świecie miast do życia, opublikowali zaktualizowane zestawienie stu miast z całego świata. Na liście znalazły się dwa miasta z Polski – Warszawa i Kraków. Które zajęło wyższą pozycję?

Warszawa i Kraków wśród najlepszych na świecie miast do życia

W których miastach żyje się najlepiej i które są magnesami przyciągającymi turystów, ale też firmy, naukowców czy czołowych artystów? Sprawdzili to eksperci z kanadyjskiej firmy doradczej Resonance Consultancy we współpracy z firmą Ipsos.

Ranking o nazwie World’s Best Cities powstał na podstawie analizy danych ekonomicznych oraz opinii mieszkańców i przyjezdnych dotyczących ponad 400 metropolii. Wszystkie dane grupuje się w trzy segmenty: przyjazność miasta do życia, sympatia, jaką cieszy się ono ze strony mieszkańców i turystów oraz jego potencjał ekonomiczny.

Analiza po raz kolejny nie objęła miast z Rosji ze względu na trwającą agresję tego kraju na Ukrainę. W globalnym zestawieniu stu najlepszych miast do życia ponownie znalazły się natomiast dwie polskie metropolie: Warszawa i Kraków.