Po dwóch obszernych retrospektywnych wystawach dzieł Auguste’a Renoira w paryskim Musée d’Orsay, które przyciągnęły tłumy zwiedzających, przyszła kolej na Londyn. W tamtejszej National Gallery już niebawem ruszy wystawa pt. „Renoir i miłość”, której tematyka skupi się na przedstawieniach pozytywnych relacji między ludźmi współczesnymi artyście.

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„Renoir i miłość”. Wielka wystawa mistrza impresjonizmu w National Gallery w Londynie

Jeżeli chodzi o słynne dzieła sztuki, to przez Kanał La Manche (zwany też Angielskim) trwa teraz dość intensywna wymiana bezcennych artefaktów. Po wypożyczeniu przez Francuzów Brytyjczykom słynnej tkaniny z Bayeux, przyszedł czas na kolejny transfer – tym razem arcydzieł, które powstały tysiąc lat później.

Mowa o 40 obrazach Auguste’a Renoira, które od kwietnia do lipca można było oglądać w Musée d’Orsay. Ci, którzy nie dotarli do Paryża, mają na to kolejną szansę – tym razem w Londynie. Już 3 października 2026 r. w National Gallery rozpocznie się wystawa pt. „Renoir i miłość”.

Obrazy, które przyjadą do Londynu z muzeów z całego świata, Auguste Renoir malował od lat 60. do 80. XIX w. To był okres, w którym powstały najwybitniejsze prace francuskiego impresjonisty – nowoczesne jak na tamte czasy, pokazujące miłość i przyjaźń między ludźmi, a także przyjemności codziennego życia.

Pierre-Auguste Renoir, „Wioślarze w Chatou”, 1879 Foto: © National Gallery of Art, Washington, Gift of Sam A. Lewisohn, 1951.5.2

Renoir od samego początku eksperymentował ze stylem i tematyką swoich obrazów, odcinając się od dotychczasowego kanonu. Wraz ze swoimi kolegami – Claudem Monetem i Alfredem Sisleyem – stał się prekursorem i czołowym przedstawicielem impresjonizmu.

Najsłynniejsze obrazy Renoira pod jednym dachem. Czy Londyn powtórzy sukces Paryża?

Jednym z najsłynniejszych obrazów Renoira, jakie będzie można zobaczyć w National Gallery, z pewnością jest „Bal w Moulin de la Galette” z 1876 r. Płótno trafi do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii. Obraz przedstawia grupę młodych ludzi na potańcówce, z których część to znajomi i przyjaciele malarza.

Budynek The National Gallery w Londynie. Foto: National Gallery, London

„Bal w Moulin de la Galette”, który Renoir namalował w wieku 35 lat, był jednym z pierwszych obrazów o tak dużym formacie, którego tematyki nie poświęcono słynnym postaciom historycznym lub starożytnym bogom. Zamiast tego, bohaterami dzieła są „zwykli” ludzie, współcześni artyście.

Motyw radości z jedzenia i wspólnej zabawy zwiedzający wystawę dostrzegą też na obrazach „Tańce na wsi” i „Tańce w Bougival”, obydwa z 1883 r. Innym dużym dziełem, które trafi do Londynu, jest „Tawerna Matki Antoniny” z 1866 r. o wymiarach ok. 2 m na 1,5 m, przedstawiające grupę osób wokół stołu, m.in. artystów Julesa Le Coeura i Alfreda Sisleya.

W ciągu dwóch dekad twórczości Renoira, na których skupi się wystawa, powstało też wiele nastrojowych portretów. Jednym z przykładów jest „Młoda matka”, przedstawiająca siedzącą na krześle kobietę z małym dzieckiem na kolanach. Płótno powstało w 1881 r., kiedy Renoir był już ojcem.

Artysta namalował ten intymny obraz w trakcie wycieczki do Włoch. Był wtedy pod silnym wpływem twórczości Rafaela Santiego i szerzej – malarstwa renesansowego – co wyraźnie widać w tym dziele. Wystawa pt. „Renoir i miłość” w londyńskiej National Gallery potrwa do 31 stycznia 2027 r.