Na początku sierpnia w Museum Ludwig w Kolonii zakończyła się duża retrospektywna wystawa prac Yayoi Kusamy. Ci, którzy nie dotarli do Kolonii, a także ci, którzy chcieliby ponownie zanurzyć się w niezwykły świat zmarłej niedawno artystki, będą mieli ku temu kolejną okazję. Już 11 września tego roku w Stedelijk Museum w Amsterdamie rusza wystawa o wszystko mówiącym tytule: „Yayoi Kusama”.

Reklama Reklama

Yayoi Kusama. Wystawa w Amsterdamie rusza 11 września

Ikona popkultury, ulubienica instagramerów, jedna z najbardziej wyrazistych artystek naszych czasów. Te i jeszcze wiele innych rzeczy można było – i wciąż można – powiedzieć o Yayoi Kusamie. Japońska artystka swoimi znakami rozpoznawczymi uczyniła przede wszystkim kolorowe kropki, psychodeliczne dynie i „pokoje nieskończoności”, choć to tylko kilka z wielu motywów, które składają się na niezwykle oryginalną ekspresję Kusamy.

Yayoi Kusama zmarła 14 sierpnia 2026 r. w Tokio w wieku 97 lat, pozostawiając po sobie przebogate dziedzictwo, które nie przestaje inspirować artystów i projektantów. Już niebawem, bo 11 września, w amsterdamskim Stedelijk Museum rusza obszerna retrospektywa prac Japonki, w ramach której będzie można zobaczyć obrazy, rysunki, kolaże, rzeźby, performance, projekty modowe, a także prace literackie jej autorstwa.

Yayoi Kusama, Pumpkin, 1991 Foto: YAYOI KUSAMA

Jak zapowiadają organizatorzy wystawy, wydarzenie to będzie pośmiertnym hołdem dla artystki, która osobiście brała udział w przygotowaniu retrospektywy. Zwiedzający prześledzą rozwój kariery Kusamy, a także ewolucję jej artystycznego języka na przestrzeni ponad siedmiu dekad. Wystawa ukaże też globalny wpływ twórczości Japonki na świat sztuki i popkultury.

Yayoi Kusama na wielkiej wystawie w Amsterdamie

Yayoi Kusama przeprowadziła się z rodzinnego Matsumoto do Nowego Jorku pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, aby już w kolejnej dekadzie stać się jedną z czołowych postaci tamtejszej artystycznej sceny awangardowej. Wystawa w Amsterdamie zaprezentuje prace artystki, które powstawały przez całą jej karierę, od jej najwcześniejszych dzieł, które stworzyła jeszcze w Japonii, aż po najsłynniejsze artystyczne eksperymenty.

Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room: 'The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe', 2025 Foto: YAYOI KUSAMA

Organizatorzy wystawy wskazują, że jednym z najważniejszych dzieł, które pojawią się w Stedelijk Museum, będzie jedna z wersji ikonicznego „pokoju nieskończoności” (ang. „Infinity Room”) – immersyjnej instalacji, wywołującej wrażenie zanurzenia się w nieskończonej przestrzeni. Co ciekawe, najsłynniejszym pracom Kusamy będą towarzyszyć również dzieła, których jak dotąd ani razu nie prezentowano w Europie, a także kilka prac, które artystka stworzyła specjalnie na potrzeby zbliżającej się retrospektywy.

Foto: Foto: Tom Haar. © YAYOI KUSAMA

„Stworzenie tej wystawy w ścisłej współpracy z artystką i jej pracownią było dla mnie wielkim zaszczytem. Fakt, że niestrudzenie tworzyła nowe dzieła aż do późnej starości, pokazuje jej niezwykłą siłę artystyczną” – mówi Leontine Coelewij, kuratorka wystawy.

„Kusamie udało się przełożyć osobiste doświadczenia na całkowicie własny język wizualny, który rozwijała przez całe życie, nie tracąc przy tym ani na wyrazistości, ani na sile przekazu” – dodaje Coelewij.

Wystawa pt. „Yayoi Kusama” w Stedelijk Museum w Amsterdamie potrwa do 17 stycznia 2027 r.