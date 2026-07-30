Muzeum Galusta Gulbenkiana to jedna z najbardziej wyjątkowych prywatnych galerii sztuki w Europie. Galust Gulbenkian, nieżyjący już właściciel przepastnej kolekcji, zebrał tysiące cennych artefaktów, które od 18 lipca można ponownie oglądać w odnowionych wnętrzach galerii. Niektóre z przedmiotów wystawiono na widok publiczny po raz pierwszy w historii.

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Muzeum Galusta Gulbenkiana w Lizbonie znów otwarte

Żyjącemu w latach 1869-1955 ormiańskiemu biznesmenowi Galustowi Gulbenkianowi można przypisać co najmniej dwa określenia z przedrostkiem „-naj”. Był niegdyś jednym z najbogatszych ludzi, a także właścicielem jednej z najcenniejszych kolekcji zabytkowych artefaktów na naszym globie.

Gulbenkian zbił fortunę na handlu syryjską i irakijską ropą naftową. W trakcie swojego życia Ormianin, który pasjonował się gromadzeniem rzadkich dzieł sztuki i precjozów z całego świata, zebrał ponad 6 tys. przedmiotów, w tym monety, rzadkie książki, renesansowe gobeliny, artefakty z Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także XVIII-wieczne francuskie meble i srebra. Wartość kolekcji Gulbenkiana szacuje się na 3,5 mld euro.

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Obecnym właścicielem masywnej kolekcji jest fundacja imienia Gulbenkiana. W 1969 r., dla uczczenia setnych urodzin kolekcjonera, na obrzeżach Lizbony otwarto muzeum prezentujące jego kolekcję. Brutalistyczny budynek, czerpiący inspiracje z architektury japońskiej, zaprojektowali architekci Ruy Jervis d'Athouguia, Alberto Pessoa i Pedro Cid we współpracy z muzeologiem Georgesem-Henrim Rivière i architektem Franco Albinim.

Przez ostatnie półtora roku muzeum było zamknięte z powodu renowacji. Niedawno, bo 18 lipca, instytucja otworzyła się ponownie.

Foto: Calouste Gulbenkian Museum

Za projekt renowacji, która pochłonęła 7,8 mln euro, odpowiadają architekci Teresa Nunes da Ponte i Frédéric Ladonne. Na podstawie analizy archiwalnych planów budynku i fotografii odtworzono oryginalne materiały, które tworzą atmosferę tego miejsca: drewno, brąz, szkło, surowy beton, a także jedwab. Oprócz otwarcia nowych przestrzeni wystawienniczych i odświeżenia tych dotychczasowych, muzeum wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, kontroli temperatury i oświetlenia.

Lizbona: Muzeum Galusta Gulbenkiana odzyskało dawny blask

W muzeum można obejrzeć m.in. rzadko prezentowane publicznie rysunki takich artystów jak Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, Gustave Moreau czy Pierre-Auguste Renoir, a także obrazy Petera Paula Rubensa i Williama Turnera. Zwiedzający po raz pierwszy w historii będą mogli też wejść do gabinetu zabytkowych monet – niedostępnego dotychczas pomieszczenia, w którym wcześniej prowadzono badania nad numizmatami.

Oprócz tego ponownie dostępna będzie przearanżowana galeria z przedmiotami pochodzącymi ze starożytnego Egiptu, a także pomieszczenia, które poświęcono zabytkowym artefaktom z Chin, Japonii i Bliskiego Wschodu. Renowację przeszła też galeria biżuterii i szkła autorstwa francuskiego projektanta epoki secesji i art déco, René Lalique’a.

Dużą ciekawostką jest też nigdy wcześniej nie prezentowana kolekcja różnego rodzaju złoconych pudełek. W jej skład wchodzą niewielkie, ale niezwykle ozdobne, misternie wykonane pudełka o różnym przeznaczeniu, m.in. do inhalacji tytoniem, bombonierki czy etui na lak do pieczęci i igły.

Jednym z największych artefaktów z kolekcji Gulbenkiana jest XVI-wieczny włoski gobelin przedstawiający boginię Wenus. Podobnie jak kolekcja złotych pudełek, również on znajdował się dotychczas w paryskim domu kolekcjonera przy Avenue d’Iéna.