Innowacyjny projekt budynku Aura nagrodzono właśnie w ramach międzynarodowego konkursu Iconic Awards, którego organizatorem jest German Design Council.
Robert Konieczny, właściciel pracowni KWK Promes z Katowic, to jeden z najbardziej cenionych i nagradzanych polskich architektów, który swoje sukcesy zawdzięcza śmiałemu i nowatorskiemu podejściu do projektowania różnego rodzaju obiektów. Architekt może pochwalić się kolejnym osiągnięciem, w dodatku na międzynarodową skalę.
Aura to nazwa będącego właśnie w budowie apartamentowca w poznańskiej dzielnicy Winogrady, w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Projekt budynku powstał w pracowni KWK Promes pod kierownictwem Roberta Koniecznego.
Innowacyjną bryłę nagrodzono właśnie w ramach międzynarodowego konkursu Iconic Awards, którego organizatorem jest German Design Council. Poznański apartamentowiec zdobył nagrody w dwóch kategoriach: „Koncepcja” i „Innowacyjne materiały”. Jury tegorocznej edycji konkursu określiło projekt Koniecznego jako „wybiegający w przyszłość” i „zmieniający definicję tego, czym jest mieszkalnictwo miejskie klasy premium”.
Twórcy projektu opisują powstający budynek jako odwrócenie tradycyjnego podejścia do projektowania budynków. W przypadku Aury to nie architektura wpisuje się w krajobraz. Jest dokładnie odwrotnie. „To krajobraz staje się architekturą” – tłumaczą architekci.
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Bryła przyszłego apartamentowca stanowi przedłużenie naturalnego wzniesienia. Niemal całą fasadę budynku pokryje ponad 140 tys. roślin rosnących w Wielkopolsce, co stworzy swoisty wertykalny ogród i samowystarczalny ekosystem.
Projekt apartamentowca powstał we współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej. Na podstawie kilkuletnich badań wyselekcjonowano grupę roślin, która będzie w stanie samodzielnie rozwijać się na fasadzie apartamentowca przy wsparciu inteligentnego systemu nawadniania.
W budynku będzie funkcjonował zaawansowany system odzyskiwania wody opadowej oraz pochodzącej z roztopów. Fasadę apartamentowca pokryje swego rodzaju zielona „poduszka”, która będzie funkcjonowała jako naturalna warstwa izolująca budynek, a także regulująca temperaturę bezpośrednio wokół niego. Takie rozwiązanie ma też wesprzeć bioróżnorodność i poprawić jakość powietrza.
Innowacyjna koncepcja apartamentowca wywodzi się z dziedziny neuroarchitektury. Rolą Aury ma być wspieranie dobrostanu i redukcja poziomu stresu przyszłych mieszkańców przede wszystkim poprzez ich bezpośredni kontakt z zielenią. Użytkownicy obiektu będą mogli wprost ze swoich okien i balkonów dotknąć roślin i wyjść od razu na trawę.
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Autorką wnętrz apartamentowca jest artystka Alicja Biała, twórczyni słynnej serii „Totemy”, którą można znaleźć m.in. w poznańskiej dzielnicy Jeżyce. W lobby Aury znajdzie się rzeźbiarski żyrandol, nawiązujący nieco swoją formą do „Totemów”, a także relief ukazujący związek człowieka z naturą.
Materiał na szkliwo, które pokryje te prace, artystka zaczerpnie wprost z lokalnej przyrody. Będzie on pochodził z gleb z różnych lokalizacji w Wielkopolsce, a także z terenu, na którym powstaje apartamentowiec.
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