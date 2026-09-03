Jak opisuje portal Dobrze Mieszkaj, wille znajdują się niedaleko miasta Uvita, na terenie o powierzchni 11 tys. m². Każdy budynek ma 90 m², taki sam układ pomieszczeń i identyczną minimalistyczną bryłę. Od strony wejścia domy wyglądają skromnie, jednak po wejściu do środka otwiera się widok na ocean i taras z basenem.

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Pierwsza taka budowa w Kostaryce

Podczas budowy willi wykorzystano mało znaną w Polsce technologię rammed earth, czyli ubijaną ziemię. Co ciekawe, ta metoda była stosowana już w czasach starożytnych, a dziś cieszy się coraz większą popularnością w architekturze naturalnej, z uwagi na jej ekologiczny charakter. Rammed earth to technika wznoszenia ścian budynków z ziemi i gliny. W tym przypadku wszystkie zewnętrzne ściany nośne powstały z gliniastego gruntu wydobytego podczas prac na działce, dzięki czemu nie trzeba było sprowadzać materiałów z innego miejsca. Była to pierwsza taka realizacja architektoniczna w Kostaryce.

Ponieważ na miejscu brakowało fachowców znających tę technologię, brazylijski specjalista Daniel Mantovani przeszkolił lokalnych wykonawców. Ściany z ubijanej ziemi połączono z betonem, stalą i szkłem. Zastosowano również bezramowe przeszklenia oraz ukryte elementy konstrukcyjne, aby nic nie zasłaniało widoku na Pacyfik.

Takie same bryły, dwa różne wnętrza

Choć budynki stoją zaledwie 12 metrów od siebie, ich aranżacje oparto na odmiennych koncepcjach. Jak pisze portal Dobrze Mieszkaj, projektantka odwołała się do idei genius loci, która uwzględnia charakter i atmosferę danego miejsca. Pierwsza willa jest jaśniejsza i została powiązana z energią yin. Dominują w niej spokojne odcienie piasku, nieba i oceanu. Druga, ciemniejsza willa nawiązuje natomiast do energii yang, tropikalnej roślinności oraz ziemi. Tym, co ją wyróżnia, jest czerwonoterakotowa posadzka, która przypomina kolorem odcień lokalnej ziemi.

Jeśli chodzi o wyposażenie, w większości zostało wykonane na zamówienie. Blaty kuchenne, umywalki oraz część mebli powstały z betonu, a pozostałe pochodzą bezpośrednio od projektantów z różnych regionów świata. Materiały dobrano również pod kątem odporności na dużą wilgotność i wymagający tropikalny klimat. Autorką projektu jest Dagmar Štěpánová ze studia Formafatal.