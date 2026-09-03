Odbudowa zniszczonego w trakcie II wojny światowej Zamku Rezydencyjnego w Dreźnie, w którym niegdyś mieszkali władcy Saksonii, w tym dwóch królów Polski, weszła w swoją finalną fazę – informują lokalne media. Za rok będzie można oglądać efekty remontu, która ma przywrócić budowli dawny blask.

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Drezno: odbudowa zamku Augusta II Mocnego

Budowa rezydencji książąt, a potem królów Saksonii w Dreźnie, rozpoczęła się w pierwszej połowie XVI wieku. Przez kolejne stulecia zamek wielokrotnie przebudowywano, co uczyniło go niezwykle efektowną fuzją stylu renesansowego i baroku. Do udekorowania rezydencji spektakularną barokową ornamentyką i freskami w największym stopniu przyczynił się August II Mocny, elektor Saksonii i król Polski.

Pod koniec II wojny światowej zamek doznał dotkliwych zniszczeń wskutek intensywnego bombardowania Drezna przez alianckie lotnictwo w lutym 1945 roku. Odbudowę zabytku rozpoczęto dopiero w 1985 roku. Prace trwają więc już ponad 40 lat i będą ciągnąć się jeszcze do przyszłego roku.

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwany koniec remontu i już niebawem będzie można ujrzeć drezdeński zamek w pełnej krasie. Na rekonstrukcję jednego z najważniejszych niemieckich zabytków rządy Saksonii i Niemiec przeznaczyły łącznie ponad 400 milionów euro.

Na zamku w Dreźnie działa muzeum, w którym można oglądać jedne z najcenniejszych artefaktów z zasobów niemieckich Państwowych Zbiorów Sztuki. Najważniejsze z nich to między innymi biżuteria i inne precjoza znajdujące się w słynnym Zielonym Sklepieniu (Grünes Gewölbe), rysunki, druki i fotografie w Gabinecie Miedziorytów (Kupferstich-Kabinett) czy ceremonialne militaria i insygnia władzy w Zbrojowni (Rüstkammer).

Budowa rezydencji książęcej w Dreźnie rozpoczęła się w XVI wieku. Foto: X-Weinzar, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons

Już od września zeszłego roku w zamkowych galeriach można oglądać przeprojektowaną wystawę. W listopadzie otworzyła się z kolei odrestaurowana XVI-wieczna kaplica, w której mają odbywać się między innymi koncerty.

Sklepienie sali balowej na zamku w Dreźnie. Foto: Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Z kolei od kwietnia 2026 roku zwiedzający mogą wejść między innymi do wyremontowanej sali balowej, która została otwarta wraz z nową stałą wystawą „Maski i Korony”, prezentującą kulturę ceremonialną dworu saksońskiego. Wreszcie w 2027 roku dobiegnie końca renowacja reprezentacyjnego Wielkiego Dziedzińca, a także Hali Gotyckiej – najstarszej części zamku.

Sala audiencyjna Augusta II Mocnego. Foto: SchiDD, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Zamek w Dreźnie – perła saskiej architektury

Wettynowie, książęta sascy, rozpoczęli budowę swojej siedziby w Dreźnie w latach 40. XVI wieku. Początkowo była to warownia, którą w kolejnych wiekach przekształcono na reprezentacyjną rezydencję.

Zamek wielokrotnie przechodził metamorfozy. Jego obecny wygląd to świadectwo licznych przemian kulturowych, które miały miejsce w Saksonii. Przykładem jest była luterańska kaplica, która przestała być użytkowana pod koniec XVII wieku, kiedy Wettynowie przeszli na katolicyzm. Z czasem jej wnętrza zaczęły służyć między innymi jako magazyn, a nawet biura.

Zamek w Dreźnie, stan z 1980 roku, przed podjęciem decyzji od odbudowie obiektu. Foto: Gabriele Delhey, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Bombardowanie z lutego 1945 roku było najbardziej dotkliwym, ale nie jedynym momentem w historii, w którym zamek w Dreźnie doznał zniszczeń. Na początku XVIII wieku w rezydencji wybuchł pożar, w którym ucierpiały między innymi freski ozdabiające Wielki Dziedziniec. Ich restaurację rozpoczęto dopiero w latach 80. ubiegłego wieku.