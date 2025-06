– Niezależnie od tego, czy mówimy cicho, półgłosem czy szeptem – siedząc razem w kręgu możemy przełamywać bariery i tworzyć prawdziwe więzi. Chcemy, by londyńczycy razem z nami tchnęli życie w „Whispers” – mówi Oskar Zięta. – Projektowanie przestrzeni – zarówno publicznych, prywatnych, jak i całych miast – nie miałoby sensu bez głosów, które je kształtują, licznych, sprzecznych ze sobą, czasem cichych. Niech architektura daje ludziom moc mówienia – donośnie lub szeptem – dodaje Zięta.

Whispers: Oskar Zięta w Londynie

Instalacja została przygotowana przez Fleet Street Quarter BID we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Instytutem Kultury Polskiej w Londynie, Fundację Let’s Art i On & On Designs w ramach UK/Poland Season 2025, organizowanego wspólnie z British Council. Do jesieni obiekty Oskara Zięty będą znajdować się na Ludgate Hill, w biznesowym sercu Londynu. Co później stanie się z tymi pracami? Całkiem możliwe, że pozostaną na Wyspach, być może trafią do jednego z londyńskich muzeów.

Foto: Isabel Infantes

W muzyce takich ludzi jak Zięta nazywa się multiinstrumentalistami. Oskar jest inżynierem, architektem, a także specjalistą od technologii, projektantem, przedsiębiorcą i artystą. Zaprojektowane przez niego przedmioty stały się klasyką europejskiego designu, ale to jedynie wycinek tego, czym zajmuje się Oskar Zięta.