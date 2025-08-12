Dolina Krzemowa to miejsce, w którym żyje na co dzień wielu potentatów cyfrowej gospodarki. Do nich zalicza się też Mark Zuckerberg. „Zuck” od lat rozbudowuje swoją posiadłość w Palo Alto w Kalifornii, sercu Doliny Krzemowej. Projekt przybrał jednak takie rozmiary, że niezadowolenie zaczynają wyrażać mieszkańcy części Palo Alto, którą wybrał dla siebie Zuckerberg. Sprawę opisuje „New York Times”.

Posiadłość Marka Zuckerberga w Palo Alto

Mark Zuckerberg od lat inwestuje w nieruchomości, między innymi na Hawajach, nad Jeziorem Tahoe i pod Waszyngtonem. Jego główną enklawą pozostaje Crescent Park, ekskluzywne osiedle willowe w Palo Alto w stanie Kalifornia.

Jak informuje „New York Times”, 41-letni twórca Facebooka posiada co najmniej 11 willi w Crescent Park, na które łącznie wydał ponad 110 milionów dolarów. Pierwszą — najstarszą w Palo Alto i znajdującą się niedaleko siedziby firmy Meta, którą kieruje miliarder — kupił w 2011 roku.

Jak ustalił „New York Times”, pięć domów tworzy główną rezydencję „Zucka”, w której mieszka on z żoną Priscillą Chan i ich trzema córkami. Kompleks składa się też z domów gościnnych, ogrodów, boiska oraz basenu.