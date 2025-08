Pod koniec lipca jasne stanowisko w tej sprawie zajął prezes Hermèsa Axel Dumas, przedstawiciel szóstego pokolenia członków rodziny Hermès-Dumas i krewny Puecha. „Od dawna wiedziałem, że Nicolas Puech nie posiada tych akcji. Dlatego rozpoczęliśmy postępowanie sądowe” – powiedział Dumas, dodając, że nie spodziewa się, aby firma odzyskała kontrolę nad zaginionymi akcjami.

Dom mody Hermès: Zaginione akcje warte miliardy euro

Problemy Puecha zaczęły się ponad dekadę temu, kiedy należący do Bernarda Arnaulta koncern LVMH stopniowo i bez rozgłosu przejął 23 procent akcji Hermèsa. Właściciele marki podjęli wtedy zdecydowane kroki, aby nie dopuścić do wrogiego przejęcia przez koncern znany z nabywania marek luksusowych.

W 2014 roku rodzina Hermès-Dumas podpisała z Bernardem Arnaultem porozumienie. Okazało się jednak, że sześć milionów akcji należących wcześniej do Nicolasa Puecha zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach.

W 2023 roku Puech oskarżył zarządcę swojego majątku, Erica Freymonda, o udział w roztrwonieniu jego fortuny. Pojawiły się sugestie, że firma Bernarda Arnaulta mogła przeprowadzić transakcję z Puechem, ale amerykańskie media informowały z kolei, że Puech miał sprzedać należące do niego akcje katarskiej rodzinie królewskiej. Francuz upierał się natomiast, że majątku pozbawił go Eric Freymond. Rok później sąd w Genewie stwierdził jednak niewinność menedżera. Freymond zmarł pod koniec lipca 2025 roku, być może zabierając w ten sposób do grobu informacje na temat majątku Nicolasa Puecha.

W 2025 roku „Forbes” usunął Puecha z listy miliarderów w związku z twierdzeniami Francuza, że utracił on swój majątek, choć jeszcze rok wcześniej w zestawieniu obok jego nazwiska figurowała kwota ponad 15 miliardów dolarów.

Marka Hermès bardzo dobrze prosperuje pomimo zapaści w branży wyrobów luksusowych. W odróżnieniu od wielu innych konkurencyjnych marek luksusowych, Hermès na razie wychodzi obronną ręką z trwającego właśnie kryzysu. Axel Dumas opublikował wyniki finansowe firmy za pierwszą połowę 2025 roku. Wartość sprzedaży wyrobów Hermèsa wzrosła na wszystkich rynkach – globalnie o ponad siedem procent, do kwoty ośmiu miliardów euro.