Możemy mówić o tym oficjalnie: w polskich zbiorach jest obraz Vincenta van Gogha. Eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie i van Gogh Museum w Amsterdamie, potwierdzili, że praca zatytułowana „Wiejskie chaty pośród drzew” to dzieło słynnego holenderskiego malarza. Niebawem obraz będzie można podziwiać w Warszawie.

Reklama

Van Gogh w polskich zbiorach. Przez lata wisiał w galerii w Warszawie

Obraz „Wiejskie chaty pośród drzew” wchodził w skład tzw. kolekcji Porczyńskich. To zbiór dzieł sztuki, które przez lata gromadziło małżeństwo Polonusów, Zbigniewa Carroll-Porczyńskiego i Janinę Porczyńską. Obrazy z kolekcji państwa Porczyńskich trafiły do Polski jako wielka kolekcja mistrzów malarstwa europejskiego, jednak dokładne ekspertyzy pokazały, że zdecydowana większość z nich to kopie lub obrazy powstałe w pracowniach słynnych malarzy.

W gronie tych prac znalazło się też dzieło przypisywane Vincentowi van Goghowi. Ekspertyzy specjalistów z Polski i Holandii pozwoliły jednak ostatecznie potwierdzić autentyczność dzieła.

Obraz przeszedł dokładną konserwację przez pracowników Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dzięki temu będzie ono mogło być eksponowane, a także bezpiecznie przechowywane.

„Wiejskie chaty pośród drzew”: polski van Gogh. Jest potwierdzenie

Co wiadomo o obrazie „Wiejskie chaty pośród drzew”? Należy on do cyklu dzieł van Gogha powstałych w okresie od 1883 do 1885 roku. „Wiejskie chaty pośród drzew” powstały podczas pobytu artysty w miejscowości Nuenen w Holandii. Przedstawiają krajobraz XIX-wiecznej holenderskiej wsi.