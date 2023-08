Dom aukcyjny Sotheby's pozwany przez nabywców tokenów NFT. „Oszukano nas”

Działający od XVIII wieku brytyjski dom aukcyjny Sotheby’s został pozwany przez grupę inwestorów, którzy zarzuca mu promocję tokenów NFT ze słynnej serii Bored Ape Yacht Club. Charakterystyczne obrazki przedstawiające znudzoną małpę bardzo zyskiwały na wartości w 2021 roku, na fali mody na różnego rodzaju tokeny NFT. ale później ich wartość mocno spadła, przez co inwestorzy czują się oszukani. Pozwali oni też grupę gwiazd, między innymi Madonnę, Gwyneth Paltrow, Paris Hilton i Justina Biebera za promowanie tokenów Bored Ape Yacht Club .

Pozew za tokeny NFT Bored Ape Yacht Club

Bored Ape Yacht Club to kolekcja 10 tysięcy charakterystycznych obrazków przedstawiających komiksowe wizerunki małp. Stworzył je algorytm opierający się na sztucznej inteligencji, każda z ilustracji jest niepowtarzalna. Kolorowe wizerunki małp można kupić wyłącznie za kryptowalutę jako tokeny NFT.

Obrazki błyskawicznie stały się popularne na fali mody na inwestowanie w NFT. Najwyższą wartość kolekcja Bored Ape Yacht Club osiągnęła w 2021 roku.

To właśnie wtedy zainteresował się tym projektem dom aukcyjny Sotheby’s. W trakcie internetowej licytacji we wrześniu 2021 roku Sotheby’s sprzedał 101 „znudzonych małp” za rekordową sumę ponad 24 milionów dolarów. Kwota sprzedaży była znacznie wyższa od estymacji wynoszącej od 12 do 18 milionów.