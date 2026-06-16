Polacy piją coraz mniej alkoholu. Ten trend dotyczy także czołowych polskich restauracji, wyróżnianych gwiazdkami w przewodniku Michelin. Witek Iwański, stojący na czele „gwiazdkowej” warszawskiej restauracji Hub.Praga, znalazł odpowiedź na ten trend.

Reklama Reklama

Współpraca Wojciecha Amaro z gwiazdkową restauracją Hub.Praga

Iwański to jeden z najbardziej utalentowanych polskich szefów kuchni młodego pokolenia. Wojciech Modest Amaro to z kolei postać kluczowa dla polskiej gastronomii – pierwszy szef kuchni z Polski wyróżniony gwiazdką Michelin. Iwański właśnie ogłosił nawiązanie współpracy ze swoim starszym kolegą po fachu.

O spadku spożycia alkoholu polska gastronomia mówi już otwarcie. Tymczasem tzw. food pairing, czyli dobieranie alkoholu (najczęściej wina) do posiłku, to ważny element doświadczenia podczas wizyty w restauracji. Goście coraz częściej oczekują, że w restauracjach znajdą ciekawe propozycje napojów bezalkoholowych, tworzących interesujące połączenia z serwowanymi potrawami.

Do rosnącego grona lokali oferujących swoim gościom różnego rodzaju napoje bez alkoholu dołącza znajdująca się na warszawskiej Pradze restauracja Hub.Praga, która w najnowszym przewodniku Michelin lokalowi utrzymała gwiazdkę Michelin.

Witek Iwański, szef kuchni restauracji Hub.Praga. Foto: Rafał Meszka

Warszawska restauracja zapowiada, że karta napojów bezalkoholowych zostanie niebawem rozbudowana. Zasilą ją napoje bezalkoholowe opracowane przez pioniera i weterana polskiego fine diningu, Wojciecha Modesta Amaro.

Amaro od kilku lat wytwarza na swojej farmie różnego rodzaju produkty, w tym rzemieślnicze napoje. Jego autorskiej kombuchy (ale nie tylko jej) niebawem będzie można skosztować w restauracji Hub.Praga.

Restauracja Hub.Praga. Foto: Rafał Meszka

„W Hub.Praga poszukujemy kompozycji, które potrafią przenieść menu i pairing na kolejny poziom. Dlatego w naszej selekcji bezalkoholowej pojawiły się napoje tworzone na farmie Modesta Amaro” – informuje restauracja.

Wojciech Amaro: od restauracji z gwiazdką Michelin do farm diningu

Wojciecha Modesta Amaro nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi fine diningu. W 2013 r., jako pierwszy Polak, zdobył on gwiazdkę w przewodniku Michelin dla swojej nieistniejącej już warszawskiej restauracji Atelier Amaro.

W trakcie pandemii Amaro zamknął lokal w Warszawie i drugi, Heart by Amaro w Zakopanem. Zmienił też charakter prowadzonej przez siebie działalności, skupiając się na rozwijaniu ekologicznej farmy pod Warszawą.

Od kilku lat Amaro prowadzi tam ekskluzywną restaurację, w której organizuje kameralne, prywatne kolacje. Szef kuchni wskrzesił też markę Heart by Amaro. Tak nazywa się teraz sklep (również internetowy), w którym można kupić napoje z owoców i ziół, kombuchę, a także różnego rodzaju produkty: herbaty, oliwy i przetwory.