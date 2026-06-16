Wojciech Amaro, sławna postać polskiej gastronomii, połączy siły z Witkiem Iwańskim, szefem kuchni Hub.Praga.
Polacy piją coraz mniej alkoholu. Ten trend dotyczy także czołowych polskich restauracji, wyróżnianych gwiazdkami w przewodniku Michelin. Witek Iwański, stojący na czele „gwiazdkowej” warszawskiej restauracji Hub.Praga, znalazł odpowiedź na ten trend.
Iwański to jeden z najbardziej utalentowanych polskich szefów kuchni młodego pokolenia. Wojciech Modest Amaro to z kolei postać kluczowa dla polskiej gastronomii – pierwszy szef kuchni z Polski wyróżniony gwiazdką Michelin. Iwański właśnie ogłosił nawiązanie współpracy ze swoim starszym kolegą po fachu.
O spadku spożycia alkoholu polska gastronomia mówi już otwarcie. Tymczasem tzw. food pairing, czyli dobieranie alkoholu (najczęściej wina) do posiłku, to ważny element doświadczenia podczas wizyty w restauracji. Goście coraz częściej oczekują, że w restauracjach znajdą ciekawe propozycje napojów bezalkoholowych, tworzących interesujące połączenia z serwowanymi potrawami.
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Do rosnącego grona lokali oferujących swoim gościom różnego rodzaju napoje bez alkoholu dołącza znajdująca się na warszawskiej Pradze restauracja Hub.Praga, która w najnowszym przewodniku Michelin lokalowi utrzymała gwiazdkę Michelin.
Witek Iwański, szef kuchni restauracji Hub.Praga.
Warszawska restauracja zapowiada, że karta napojów bezalkoholowych zostanie niebawem rozbudowana. Zasilą ją napoje bezalkoholowe opracowane przez pioniera i weterana polskiego fine diningu, Wojciecha Modesta Amaro.
Amaro od kilku lat wytwarza na swojej farmie różnego rodzaju produkty, w tym rzemieślnicze napoje. Jego autorskiej kombuchy (ale nie tylko jej) niebawem będzie można skosztować w restauracji Hub.Praga.
Restauracja Hub.Praga.
„W Hub.Praga poszukujemy kompozycji, które potrafią przenieść menu i pairing na kolejny poziom. Dlatego w naszej selekcji bezalkoholowej pojawiły się napoje tworzone na farmie Modesta Amaro” – informuje restauracja.
Wojciecha Modesta Amaro nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi fine diningu. W 2013 r., jako pierwszy Polak, zdobył on gwiazdkę w przewodniku Michelin dla swojej nieistniejącej już warszawskiej restauracji Atelier Amaro.
W trakcie pandemii Amaro zamknął lokal w Warszawie i drugi, Heart by Amaro w Zakopanem. Zmienił też charakter prowadzonej przez siebie działalności, skupiając się na rozwijaniu ekologicznej farmy pod Warszawą.
Od kilku lat Amaro prowadzi tam ekskluzywną restaurację, w której organizuje kameralne, prywatne kolacje. Szef kuchni wskrzesił też markę Heart by Amaro. Tak nazywa się teraz sklep (również internetowy), w którym można kupić napoje z owoców i ziół, kombuchę, a także różnego rodzaju produkty: herbaty, oliwy i przetwory.
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