Biurowy dress code wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze dekadę temu. Zmiany, nie dla każdego akceptowalne, zawdzięczamy generacji Z – najmłodszemu pokoleniu pracownic i pracowników, które śmiało zmienia zasady w korporacjach, również te dotyczące ubioru. Problemowi przyjrzeli się analitycy platformy internetowej Depop.

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„Syreny biurowe”, „biurowy punk”: biurowy dress code się zmienia

Ku zmartwieniu wielu pracodawców generacja Z zmieniają kulturę organizacyjną w wielu firmach. Nie tylko głośno wyrażają takie postulaty jak bardziej elastyczny styl pracy czy bardziej inkluzywna i dbająca o dobrostan pracowników kultura korporacyjna. Spore zmiany następują również w sferze biurowego dress code’u, czyli ubrań, które wypada zakładać do pracy.

Najnowszy raport na ten temat opublikowali eksperci z Depop – globalnej platformy zakupowej z odzieżą używaną. Zmiany w kwestii tego, jak młodzi ludzie chcą tego lata ubierać się do pracy, wynikają nie tyle z niesłabnącego zamiłowania do wygodnych ciuchów, które nosiliśmy w domach w trakcie pandemii, ale właśnie z tego, że coraz liczniejsze grono pracowników stanowią obecnie przedstawicielki i przedstawiciele pokolenia Z.

Obok zreinterpretowanej studenckiej estetyki preppy, stylu sportowego czy kowbojskiego (ten ostatni rozpropagowała piosenkarka Beyoncé) wśród gorących letnich trendów eksperci wymieniają jeszcze jedną, dość kontrowersyjną estetykę, którą nazwali „9 to Thrive”. Chodzi o bardziej wyluzowany styl ubierania się do pracy, daleki od sztywnego dress code'u charakterystycznego dla wielu dużych firm, balansujący na granicy stroju odpowiedniego na wieczorne spotkanie czy imprezę.

Nazwa trendu wywodzi się od anglojęzycznego określenia „9 to 5”, które odnosi się do godzin, które standardowo spędzają w biurach pracownicy większości firm. Typowe godziny pracy pozostają niezmienne, jednak zdaniem analityków z Depop biurowy ubiór szybko staje się daleki od standardowego.

Jedną z emanacji trendu „9 to thrive” są tak zwana „syrena biurowa” (ang. „Office Siren”). Zdaniem autorów raportu estetyka ta jest znacznie bardziej frywolna od tradycyjnych biurowych uniformów, bo, po pierwsze pozwala na śmielsze odsłanianie ciała, a po drugie odchodzi od typowych biurowych fasonów.

Dress code w pracy: czego nie wypada zakładać do pracy?

Jakie elementy garderoby tworzą styl w duchu „syreny biurowej”? Eksperci z Depop wymieniają transparentne bluzki, krótkie blezery i jeszcze krótsze garniturowe szorty. Pojemną, mieszczącą laptopa torbę w zastąpi z kolei mała, elegancka, skórzana torebka – akcesorium kojarzące się raczej z wyjściem do klubu, a nie do biura.

Inne elementy wpisujące się w estetykę „syreny biurowej” to spódniczki mini i buty na niewysokim obcasie, tak zwane „kaczuszki”. Popularność stylu „9 to Thrive” eksperci przypisują Pradzie i Miu Miu – dwóm włoskim markom, które w ostatnim czasie przeżywają renesans zainteresowania.

To właśnie w kolekcjach tych dwóch marek pojawiły się w ostatnich sezonach ultrakrótkie spódniczki, bluzki luźno nawiązujące do formalnego ubioru, a także bodaj najbardziej kontrowersyjny trend, czyli ozdobne majtki, które Prada poleca nosić na rajstopy, z klasyczną górą, ale bez spodni czy spódnicy. Wszystkie te modele zrobiły szaloną furorę, choć wśród obserwatorów trendów w modzie nie zabrakło i krytyków takich radykalnych pomysłów.