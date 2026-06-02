Baba, polska restauracja, która zdobyła międzynarodową sławę, poszukuje kucharzy na dwa odpowiedzialne stanowiska. To jedno z miejsc, w których nowi pracownicy z pewnością będą mogli rozwinąć skrzydła. Na czele restauracji stoi Beata Śniechowska – szefowa kuchni, która przeciera nowe szlaki zarówno na dolnośląskiej, jak i na polskiej scenie gastronomicznej.

Baba, pierwsza restauracja z gwiazdką Michelin we Wrocławiu, zatrudni kucharzy

Wrocławska Baba jest pionierska z co najmniej dwóch powodów. To pierwsza restauracja w stolicy Dolnego Śląska, która otrzymała gwiazdkę Michelin, a także pierwszy posiadający to prestiżowe odznaczenie lokal w Polsce, na którego czele stoi kobieta.

Beata Śniechowska, właścicielka i szefowa kuchni, otworzyła lokal zaledwie dwa i pół roku temu, a już zdążył on zdobyć uznanie inspektorów Michelin. Teraz Baba daje wyjątkową szansę zarówno utalentowanym, jak i zdyscyplinowanym kucharzom, aby pod okiem zwyciężczyni programu „MasterChef” doskonalili swój kulinarny warsztat i mieli wkład w rozwój restauracji.

Na oficjalnych kanałach społecznościowych lokalu pojawiło się właśnie ogłoszenie na temat rekrutacji kucharzy na dwa stanowiska. Pierwsze to junior sous chef, czyli młodszy zastępca szefa kuchni. Baba rekrutuje też na stanowisko chef de partie, czyli szefa pojedynczej sekcji w kuchni odpowiedzialnej za przygotowanie konkretnych składników czy potraw.

Osoby, którym uda się zdobyć pracę w Babie na tych pozycjach, będą zatem musiały wykazać się nie tylko wybitnymi umiejętnościami kulinarnymi, lecz także menedżerskimi. Być może przyszłego sous chefa i chefa de partie czeka jedno z najtrudniejszych wyzwań w karierze, bo Baba, zdobywając gwiazdkę Michelin, przykuła uwagę branży gastronomicznej w Polsce i za granicą. A z tym wiąże się ogromna presja. Teraz wszyscy będą jeszcze uważniej patrzeć zespołowi Baby na ręce.

Beata Śniechowska ma jednak spore doświadczenie w byciu na świeczniku. Szefowa Baby brała udział w „MasterChefie”, zdobyła też nagrody The Best Chef Awards i Prix au Chef de l’Avenir oraz wyróżnienie w przewodniku Michelin.

Beata Śniechowska otwiera nowy rozdział w Babie

Śniechowska przeszła ciekawą i zarazem trudną drogę – od doktoratu do gwiazdki Michelin. Kilka lat temu przyszła „gwiazdkowa” szefowa kuchni obroniła tytuł naukowy na Politechnice Wrocławskiej. Potem szlifowała swoje kulinarne umiejętności w restauracjach. Gotowanie traktowała jednak jedynie jako swoją pasję.

Wszystko zmieniło się wraz z wygraną w programie „MasterChef”. Śniechowska postawiła wtedy wszystko na jedną kartę. Postanowiła porzucić karierę naukową i spróbować swoich sił w branży gastronomicznej.

W 2019 r. otworzyła we Wrocławiu restaurację Młoda Polska Bistro & Pianino, która bardzo szybko zdobyła zarówno sympatię smakoszy, jak i uznanie krytyków kulinarnych w całym kraju. Teraz o Młodej Polsce będzie coraz głośniej również za granicą. Oprócz Baby także i ta restauracja, pierwsze gastronomiczne dziecko Śniechowskiej, figuruje w przewodniku Michelin – Młoda Polska otrzymała rekomendację inspektorów prestiżowego przewodnika.