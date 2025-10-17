Reklama
Pałac Potockich w Paryżu w nowej odsłonie. Słynna rezydencja w nowej roli

Pałac Potockich w centrum Paryża przechodzi gruntowną renowację. Po remoncie wnętrza pałacu, niegdyś jednej z najbardziej okazałych rezydencji w stolicy Francji, będą mieścić przestrzenie biurowe.

Publikacja: 17.10.2025 05:00

Do niedawna Pałac Potockich w Paryżu mieścił Francuską Izbę Handlowo-Przemysłową.

Foto: Wowo2008, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Pałac Potockich w Paryżu przez lata pełnił funkcję arystokratycznej siedziby jednego z najbardziej znanych polskich rodów. Znajdujący się przy Avenue de Friedland w 8. dzielnicy Paryża budynek przechodzi gruntowny remont. Zabytkowe wnętrza XIX-wiecznego obiektu, które w przeszłości były siedzibą Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, będą pełnić funkcję przestrzeni biurowych i eventowych.

Pałac Potockich w Paryżu w nowej roli

Wybudowany w połowie XIX wieku Pałac Potockich, znany też jako Hôtel Potocki, to jedna z najbardziej reprezentacyjnych historycznych rezydencji w Paryżu. Wybudowano go w latach 50. XIX wieku, w kolejnej dekadzie pałac kupił hrabia Grzegorz Potocki.

Pałac w obecnej formie to efekt przebudowy, która odbyła się w latach 1879-1882 według projektu architekta Julesa Reboula na zlecenie kolejnego właściciela, hrabiego Mikołaja Szczęsnego Potockiego. Polski arystokrata przekształcił pałac na rezydencję dla siebie i swojej żony Emmanueli Pignatelli di Cerchiara.

Czytaj więcej

Budynek w londyńskiej dzielnicy Mayfair przestał pełnić funkcję ambasady USA w 2017 roku.
Architektura
Modernistyczny budynek ambasady USA zmienili w luksusowy hotel. „Pałac w parku”

Znajdujący się po sąsiedzku z Polami Elizejskimi pałac otacza park o powierzchni trzech tysięcy metrów kwadratowych. W takiej okolicy, a nade wszystko – w eleganckich wnętrzach łączących nowoczesność i poszanowanie dla historii – niebawem będzie można pracować, organizować spotkania biznesowe – i wypoczywać.

Pałac Potockich w Paryżu przechodzi właśnie kompleksową renowację według projektu dwóch francuskich pracowni architektonicznych: h2o Architectes i Eugène, Architecte du Patrimoine. Za realizację prac odpowiada firma deweloperska Kaufman & Broad, inwestorem jest firma Osae Partners.

Sekretarz Stanu USA, John Kerry (pierwszy z prawej), w Pałacu Potockich w Paryżu w 2015 roku.

Foto: Department Stanu USA, domena publiczna, Wikimedia Commons

Dawna rezydencja rodu Potockich oraz siedziba Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej od kilkudziesięciu lat figuruje na liście zabytków. Projektanci musieli więc zachować historyczny charakter budynku, co przy konieczności przystosowania go do potrzeb przyszłych użytkowników, a także restrykcyjnych wymogów dotyczących energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań, było sporym wyzwaniem.

Pałac Potockich w Paryżu: architektoniczna perła stolicy Francji

Projekt zakłada stworzenie przestronnych, eleganckich wnętrz, pełnych nowoczesnych rozwiązań i udogodnień. Jednocześnie w wielu pomieszczeniach zachowane i pieczołowicie odrestaurowane zostaną oryginalne elementy z brązu, marmuru i drewna, parkiety, żyrandole i inne dekoracje.

Wizualizacja zmian, które mają objąć wnętrza pałacu.

Foto: h2o Architectes i Eugène, Architecte du Patrimoine, Osae Partners

Po renowacji Pałac Potockich pomieści blisko dwa tysiące osób, przestrzeń biurowa zajmie 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Pod szklanym dachem w centrum budynku znajdzie się Agora – recepcja z przestrzenią wspólną mieszczącą lokale usługowe.

Fasada pałacu.

Foto: Chabe01, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Do dyspozycji przyszłych użytkowników będzie łącznie 14 tysięcy metrów kwadratowych wraz z ogrodem, z czego 1,2 tysiąca metrów obejmie powierzchnia usługowa z wysokiej klasy restauracją dla pracowników, centrum biznesowym, dwiema kawiarniami i siłownią. W najbardziej reprezentacyjnych przestrzeniach pałacu, między innymi w urządzonej w stylu art déco Salle des Lustres i Salle des Cuivres, będą mogły odbywać się różnego rodzaju imprezy biznesowe.

W ramach remontu pałacu nie zapomniano również o modernizacji wszystkich instalacji z myślą o minimalnym wpływie na środowisko. Budynek wyposażono w system geotermalny, świetliki termiczne, wentylację nawiewno-wywiewną i materiały bioorganiczne. Dachy będzie porastać zieleń, która będzie pełnić rolę regulatora temperatury we wnętrzach.

Źródło: rp.pl

