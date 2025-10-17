Pałac Potockich w Paryżu przez lata pełnił funkcję arystokratycznej siedziby jednego z najbardziej znanych polskich rodów. Znajdujący się przy Avenue de Friedland w 8. dzielnicy Paryża budynek przechodzi gruntowny remont. Zabytkowe wnętrza XIX-wiecznego obiektu, które w przeszłości były siedzibą Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, będą pełnić funkcję przestrzeni biurowych i eventowych.

Reklama Reklama

Pałac Potockich w Paryżu w nowej roli

Wybudowany w połowie XIX wieku Pałac Potockich, znany też jako Hôtel Potocki, to jedna z najbardziej reprezentacyjnych historycznych rezydencji w Paryżu. Wybudowano go w latach 50. XIX wieku, w kolejnej dekadzie pałac kupił hrabia Grzegorz Potocki.

Pałac w obecnej formie to efekt przebudowy, która odbyła się w latach 1879-1882 według projektu architekta Julesa Reboula na zlecenie kolejnego właściciela, hrabiego Mikołaja Szczęsnego Potockiego. Polski arystokrata przekształcił pałac na rezydencję dla siebie i swojej żony Emmanueli Pignatelli di Cerchiara.

Znajdujący się po sąsiedzku z Polami Elizejskimi pałac otacza park o powierzchni trzech tysięcy metrów kwadratowych. W takiej okolicy, a nade wszystko – w eleganckich wnętrzach łączących nowoczesność i poszanowanie dla historii – niebawem będzie można pracować, organizować spotkania biznesowe – i wypoczywać.