Czytaj więcej Sztuka Rusza wielka wystawa dzieł Pabla Picassa. Organizator zdecydował: będzie darmowa To będzie wielka gratka dla miłośników wielkiej sztuki. W Madrycie rusza wyjątkowa wystawa grafik Pabla Picassa. Wydarzenie wzbudzi wielkie zainteresowanie także dlatego, że będzie je można obejrzeć całkowicie za darmo.

Można powiedzieć, że słuchanie muzyki w domu, na dobrym sprzęcie, jest dużo przyjemniejsze niż wyjście do miasta i wzięcie udziału w wydarzeniu kulturalnym. Może ktoś obok nas w sali koncertowej będzie kasłał albo szeleścił papierkiem? Może pogoda nie będzie sprzyjać? Prawda jest jednak taka, że uczestnictwo w koncercie to coś niepowtarzalnego i magicznego. Oczywiście, efekt zależy od wielu bodźców. Jako architekci chcemy, żeby wrażenia związane z oprawą koncertu były jak najlepsze.

Krzysztof Penderecki i Tomasz Konior na placu budowy katowickiego NOSPR-u. Foto: Bartek Barczyk

Yasuhisa Toyota, mój przyjaciel, który był akustykiem sali koncertowej katowickiego NOSPR-u, powiedział kiedyś, że słuchamy oczami. Na efekt wywoływany przez muzykę wpływa to, co widzimy i jak odnajdujemy się we wnętrzach. A także – jaką relację z publicznością budują muzycy. Czy jest to relacja typu „my i oni”, czy też wszyscy tworzą wspólnotę wokół muzyki do tego stopnia, że ten, kto siedzi w ostatnim rzędzie na najwyższym balkonie, czuje, jakby koncert miał na wyciągnięcie ręki? Taki efekt staraliśmy się osiągnąć w NOSPR-ze. Na tym polega też postęp na styku architektury i akustyki – udaje się sprawić, że nawet 2 tysiące ludzi może w bardzo dobrych warunkach słyszeć i widzieć niezależnie od miejsca siedzenia i odległości od estrady. To nie jest norma w starych salach koncertowych, nawet tych najsłynniejszych.

To dla mnie wielki zaszczyt, że mam takiego przyjaciela jak Krystian Zimerman. Dzięki niemu odwiedziłem słynne sale koncertowe w USA.

Przełomem w moim myśleniu była też podróż do Japonii. Dzięki Krystianowi Zimermanowi poznałem jego ulubione sale koncertowe w Tokio, Kioto, Hyogo i wiele innych, niezwykłych miejsc, którymi Japończycy zrewolucjonizowali myślenie o przestrzeniach dla muzyki. Byliśmy bardzo zaawansowani w projektowaniu NOSPR-u, gdy do Polski pierwszy raz przyjechał Yasuhisa Toyota. Zadałem mu wówczas pytanie: „Jaka jest recepta na dobrą salę koncertową?”. Popatrzył na mnie i powiedział: „Ty jesteś architektem. Wymyśl salę, ja dla niej zrobię akustykę”. Wcześniej pracowałem z wieloma akustykami, zawsze opieraliśmy się na ściśle określonych wytycznych. Yasu odrzucił wcześniejsze podejście – próbujmy, twórzmy, wymyślmy, ruszmy wyobraźnię – to jest jego dewiza.