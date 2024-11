Najważniejsze to docenić siebie

Życie, także to zawodowe, nie zawsze jest usłane różami, dlatego podchodzę do niego z pokorą. Nie wszystko udało mi się zrealizować, ale nigdy nie bałam się podejmować decyzji. Teraz, mając 57 lat, wiem, że doświadczenie musi być połączone z odpowiednimi, szybkimi decyzjami. Moje nie zawsze były udane. Bywało, że jakiś projekt wydawał mi się fantastyczny, ale inni nie podzielali mojego zdania i nie wypalał. Zawsze wyciągałam z tego wnioski, nie biczując się porażką. Cały czas starałam się docenić siebie, bo to dawało mi siłę. Z wiekiem dostrzegam, jak to jest ważne. Prawdopodobnie 40 lat zajęło mi zauważenie siebie w swoim życiu. Teraz, kiedy jestem bardziej doświadczona, doroślejsza oraz świadoma, nareszcie mogę powiedzieć, że szanuję się, lubię i podziwiam.

Od kilku lat odczuwam ukojenie i spokój, jeśli chodzi o moje życie i pozycję zawodową. Dlaczego wcześniej nie byłam zadowolona z siebie? Bo moje pokolenie nie słyszało zbyt wielu pochwał. Mnie wychowano tak, że mam po prostu iść przez życie. Jest mi miło, kiedy słyszę, że Bogna Sworowska jest „marką”, ale dla mnie nie jest to wyznacznikiem sukcesu. Nie jest nim też liczba okładek, na których byłam. Dla mnie sukcesem jest to, że jest mi ze sobą coraz lepiej. Jestem szczęśliwa, spełniona, bardzo lubię swój wiek i cieszę się, że mogę być dla innych kobiet przykładem, jak przeżywać dojrzałość.

Bogna Sworowska: powrót do modelingu był bardzo trudny

Dwa lata temu, mając 55 lat, wróciłam do modelingu. Zbudowanie siebie na nowo w zawodzie, który wykonywałam jako młoda dziewczyna, było niezwykle trudne. Kilka lat temu odezwała się do mnie moja nowojorska agencja z pytaniem, czy nie chciałabym wrócić. Dojrzali konsumenci, którzy są grupą wydającą najwięcej pieniędzy na dobra luksusowe, zaczęli domagać się reprezentacji osób w ich wieku w kampaniach reklamowych. Marki to podchwyciły, a agencje modelingowe zaczęły poszukiwania tzw. silver models. Miałam wtedy 48 lat i mnóstwo piarowych projektów w toku. Trudno było mi tę rozpędzoną machinę biznesu przystopować.

Dwa lata temu z takim samym pytaniem przyszli do mnie moi bliscy koledzy, którzy są właścicielami agencji Selective w Warszawie. Wyznaję zasadę, że jeśli pewne rzeczy zamykam, to definitywnie – tak właśnie było z modelingiem. Zarzekałam się, że nie wrócę, ale oni pokazali mi, jakie korzyści zawodowe, emocjonalne, ale też finansowe może mi to przynieść.

Rzuciłam się na głęboką wodę, a kiedy po pierwszej sesji zobaczyłam na zdjęciach prawdę o sobie, podłamałam się. Moment, kiedy spojrzałam na Bognę w wieku 55 lat, taką, jakiej chce na zdjęciach klient, czyli z siwymi włosami i widocznymi zmarszczkami, a nie na Bognę, jaką do tej pory widziałam na okładkach – trochę poprawioną, ale wciąż ładnie wyglądającą – był dla mnie trudny.

Tu znowu wkroczyła agencja, dając mi ogromne wsparcie, żebym polubiła „nową” siebie. Klientów nie interesowało, że byłam modelką w latach 80., a moje zdjęcia były na okładkach najlepszych magazynów. Miałaś fajne osiągnięcia? Super, ale teraz zaczynasz od zera. Musiałam nauczyć się, jak się teraz pozuje, zrobić dużo testów z różnymi fotografami i stworzyć swoją teczkę na nowo, bo każdy chciał zobaczyć Bognę teraz, a nie tę sprzed lat.