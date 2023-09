Jak zauważa Reuters jedynie 60 procent używanych ubrań eksportowanych do Afryki nadaje się do noszenia. Reszta ląduje w śmietniku lub – co gorsza – jest palona bądź wyrzucana do oceanów.

Razem z używanymi ubraniami do Afryki trafiają też odpady w postaci podartych tkanin. Zalegają one potem na wysypiskach śmieci, lądują też na ulicach, trafiają do systemów kanalizacji czy do oceanów.

– Wiele z tych ubrań należało zutylizować w kraju, z którego przybyły. Mimo to są pakowane i wysyłane do nas. Nikt nie powinien oczekiwać, że będziemy płacić podatki za nadużycia w branży odzieżowej – powiedział w rozmowie z Reutersem dyrektor ds. gospodarki odpadami w stolicy Ghany, Solomon Noi. – Co tydzień zbieramy używaną odzież z plaż. Nasz kraj nie może być wysypiskiem śmieci dla Zachodu – zaznaczył.

Czytaj więcej Ekologia Odzież chłodząca, kosmetyki antysmogowe. Producenci reagują na zmiany klimatu Pojawiające się coraz bardziej regularnie fale upałów nie uszły uwadze producentów odzieży czy kosmetyków. Przybywa ubrań wykonanych z materiałów pozwalających znieść saharyjskie upały, które panują tego lata w Europie. W podobnym kierunku zmierza branża kosmetyczna.

Dlaczego tak się dzieje? Używana odzież sprzedawana jest na wagę. Ubrania pakowane są w 40-kilogramowe bele, a kupiec często nie ma szansy ocenić dokładnie, co kupuje.

O ile mieszkańcy państw Zachodu często oddają swoje używane ubrania z przekonaniem, że mogą one się komuś przydać, o tyle mieszkańcy Afryki często nie mają złudzeń co do intencji Europejczyków czy Amerykanów. Ich zdaniem do Afryki wysyłane są ubrania po nieboszczykach.