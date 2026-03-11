W 2013 niemiecki koncern rozpoczął współpracę z amerykańskim raperem. Projekt okazał się niezwykle zyskowny. W ramach marki Yeezy powstawały modele butów pożądane przez klientów i klientki na całym świecie.

Reklama Reklama

W 2022 r. media obiegła informacja o tym, że Adidas zrywa współpracę z Kanye Westem po antysemickich wypowiedziach amerykańskiego rapera. Dla firmy była to decyzja konieczna, ale bardzo ryzykowna. Zerwanie tej współpracy oznaczało, że należy pozbyć się zapasów butów Yeezy, które zalegały w magazynach. Po ekscesach rapera, z dnia na dzień, ten towar stał się niesprzedawalny.

Adidas podjął wówczas decyzję, że pozbędzie się butów Yeezy, co naraziło firmę na ogromne koszty. Dochodził też kryzys wizerunkowy. Skandale wokół Westa pośrednio obciążały także Adidasa.

Adidas zażegnał kryzys. Nowa strategia, rekordowy budżet na marketing

Dzisiaj po tych problemach nie ma właściwie śladu. Firmie udało się ugasić PR-owy pożar, oczyścić wizerunek, skierować uwagę klientów i klientek w inną stronę, a przede wszystkim – znaleźć produkty, które wzbudzą zainteresowanie na całym świecie. Dodajmy – znaleźć je we własnych archiwach, bo mowa o retromodelach, które ponownie stały się niezwykle popularne.