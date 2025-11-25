Reklama
Drapacz chmur w alpejskim kurorcie. Ma być wyższy niż Pałac Kultury i Nauki

Szwajcarski biznesmen i architekt ma pomysł na rosnące ceny domów i apartamentów w szwajcarskich kurortach alpejskich. Rozwiązaniem ma być 260-metrowy apartamentowiec w słynnym kurorcie Zermatt, wyższy niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Publikacja: 25.11.2025 05:00

Lina Peak ma liczyć 65 pięter, na których znalazłoby się 550 apartamentów z panoramicznymi widokami

Lina Peak ma liczyć 65 pięter, na których znalazłoby się 550 apartamentów z panoramicznymi widokami na Matterhorn i inne okoliczne szczyty.

Foto: Heinz Julen

Izabela Popko

„Wieżowiec w szwajcarskich Alpach” – to brzmi dość zaskakująco, ale taki właśnie projekt przedstawił szwajcarski biznesmen i architekt Heinz Julen. Budynek o nazwie Lina Peak miałby stanąć nieopodal popularnego alpejskiego kurortu Zermatt, z widokiem na Matterhorn. Wieżowiec ma odpowiadać na coraz większe zapotrzebowanie na mieszkania i miejsca noclegowe w tym regionie, co prowadzi do intensywnej – i budzącej niezadowolenie mieszkańców – rozbudowy alpejskich kurortów, a także – do wzrostu cen.

Lina Peak: wieżowiec u stóp Matterhornu

Wieżowce kojarzą się z metropoliami. Tymczasem taki budynek może stanąć w Alpach – regionie, w którego krajobrazie dominują kameralne wsie i miasteczka o niskiej zabudowie.

Wielofunkcyjny wieżowiec z betonu, stali i szkła o nazwie Lina Peak ma znaleźć się około 800 metrów od granic Zermatt, jednego z najpopularniejszych kurortów w szwajcarskich Alpach. Pionierski projekt ma być odpowiedzią na problem natłoku turystów, którzy każdego roku ściągają do tego zakątka Alp.

Znajdujący się na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza Zermatt leży u stóp ikonicznego szczytu Matterhorn. Miasteczko liczy zaledwie sześć tysięcy stałych mieszkańców, jednak w sezonie zimowym liczba ta rośnie do 40 tysięcy.

Wieżowiec Lina Peak ma stanowić odpowiedź na problemy rynku mieszkaniowego w regionie. W alpejskich kurortach brakuje miejsc noclegowych, a także – domów i  mieszkań, zaś ceny nieruchomości z każdym rokiem są coraz wyższe.

Autorem projektu wieżowca jest Heinz Julen, właściciel luksusowego hotelu w Zermatt, artysta i architekt w jednej osobie. Jak informują szwajcarskie media, inwestor już kupił parcelę pod budowę wieżowca i aktualnie zbiera podpisy zwolenników swojego przedsięwzięcia. Gdyby powstał, 260-metrowy Lina Peak byłby najwyższym budynkiem w Szwajcarii.

Wieżowiec w Alpach S: 260 metrów wysokości

Lina Peak ma liczyć 65 pięter, na których znalazłoby się 550 apartamentów z panoramicznymi widokami na Matterhorn i inne okoliczne szczyty. Połowę pięter w dolnej części budynku mają tworzyć przystępne cenowo mieszkania, z kolei te znajdujące się w górnej części budynku mają trafić na otwarty rynek. Zyski z ich sprzedaży pokryłyby część kosztów budowy Lina Peak.

Jak zapewnia Heinz Julen, ceny mieszkań rosłyby maksymalnie o dwa proc. rocznie. Ma to zapobiec bańce spekulacyjnej, jaka ma obecnie miejsce w sektorze nieruchomości w tym regionie.

Na parterze wieżowca znalazłaby się przestrzeń do organizowania różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz restauracja. W kompleksie nie zabrakłoby też centrum sportowego ze ścianką wspinaczkową, publiczną pływalną i siłownią, a także ośrodka, który zapewni opiekę nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

Projekt Julena wywołuje sporo kontrowersji. Przeciwnicy zarzucają mu, że nowy wieżowiec zaburzyłby krajobraz okolic Zermatt i Matterhornu. Architekt odpiera tę krytykę, zapewniając, że budynek będzie na tyle smukły, że nikomu nie zepsuje widoku na góry, zajmie przy tym niewielki teren.

Inwestor opublikował też plan dotyczący własności całego kompleksu. Julen posiadałby 25 proc. udziałów, reszta należałaby między innymi do władz miasteczka Zermatt oraz szeregu lokalnych podmiotów.

Źródło: rp.pl

