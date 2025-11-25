Drapacz chmur w alpejskim kurorcie. Ma być wyższy niż Pałac Kultury i Nauki

„Wieżowiec w szwajcarskich Alpach” – to brzmi dość zaskakująco, ale taki właśnie projekt przedstawił szwajcarski biznesmen i architekt Heinz Julen. Budynek o nazwie Lina Peak miałby stanąć nieopodal popularnego alpejskiego kurortu Zermatt, z widokiem na Matterhorn. Wieżowiec ma odpowiadać na coraz większe zapotrzebowanie na mieszkania i miejsca noclegowe w tym regionie, co prowadzi do intensywnej – i budzącej niezadowolenie mieszkańców – rozbudowy alpejskich kurortów, a także – do wzrostu cen.

Lina Peak: wieżowiec u stóp Matterhornu

Wieżowce kojarzą się z metropoliami. Tymczasem taki budynek może stanąć w Alpach – regionie, w którego krajobrazie dominują kameralne wsie i miasteczka o niskiej zabudowie.

Wielofunkcyjny wieżowiec z betonu, stali i szkła o nazwie Lina Peak ma znaleźć się około 800 metrów od granic Zermatt, jednego z najpopularniejszych kurortów w szwajcarskich Alpach. Pionierski projekt ma być odpowiedzią na problem natłoku turystów, którzy każdego roku ściągają do tego zakątka Alp.

Znajdujący się na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza Zermatt leży u stóp ikonicznego szczytu Matterhorn. Miasteczko liczy zaledwie sześć tysięcy stałych mieszkańców, jednak w sezonie zimowym liczba ta rośnie do 40 tysięcy.