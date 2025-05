Pokolenie Z przegrywa ze stresem w pracy. Młodzi wolą wygodne rozwiązanie

Pracownicy z Europy, a także z innych krajów świata, wolą spokojniejszą i mniej niestresującą pracę nawet jeśli wiązałoby się to z utratą nadziei na podwyżkę. Tak wynika z najnowszego raportu „Workmonitor Pulse” przygotowanego przez ekspertów z międzynarodowej agencji zatrudnienia Randstad. Jak w badaniu wypadli polscy pracownicy?

Raport Randstad: Stres w pracy

Niestabilna sytuacja ekonomiczna wymusza na osobach poszukujących nowej pracy większą elastyczność w negocjowaniu warunków zatrudnienia. Często oznacza to koniec „rynku pracownika”, nie tylko wśród ubiegających się o pracę, ale też wśród tych, którzy pracują – wynika z globalnego badania „Workmonitor Pulse” firmy Randstad. Jak podkreślają autorzy badania, utrzymanie miejsca pracy staje się priorytetem dla znaczącej części pracowników. 67 procent badanych odpowiedziało, że zachowanie stanowiska jest dla nich ważniejsze niż np. stawianie na konieczność utrzymania zdalnego trybu pracy.

Utrzymanie zatrudnienia okazało się najważniejsze dla respondentów z Australii (71 procent odpowiedziało, że utrzymanie miejsca pracy jest ważniejsze niż możliwość pracy zdalnej). W Polsce takiego zdania było 65 procent badanych. Z kolei Polacy pytani o to, czy woleliby pracę stabilną, czy ekscytującą, w 57 procentach wybrali tę pierwszą opcję. Najwięcej zwolenników pracy pewnej, choć nudnej, było w Japonii (66 procent).

Co pracownikom z całego świata przeszkadza w miejscu pracy? Z badania przeprowadzonego przez Randstad wynika, że przede wszystkim jest to stres. Okazuje się, że jak najmniej stresująca praca, a także równowaga między pracą a czasem wolnym to kluczowe aspekty dla coraz większej grupy pracowników — także dla Polaków.