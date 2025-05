Instytut Gallupa opublikował niedawno swój globalny raport podsumowujący sytuację pracowników wielu różnych branż, pracujących zarówno w trybie stacjonarnym, zdalnym, jak i hybrydowym. Jeden z zagadnień, nad którymi pochylili się autorzy raportu, jest „paradoks pracy zdalnej”. Na czym polega to zjawisko i jaka jest jego geneza?

Jak praca zdalna wpływa na pracowników?

Elastyczny tryb pracy opłaca się zarówno wielu przedsiębiorstwom, jak i pracownikom. Praca w pełni zdalna lub hybrydowa zwiększa produktywność w przypadku osób, którym łatwiej jest skupić się na wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków poza biurem – na przykład w domu.

Jak jednak wynika z najnowszego raportu Instytutu Gallupa pod tytułem „State of the Global Workplace” ta elastyczność ma również swoje ciemne strony. Autorzy publikacji nazwali to zjawisko „paradoksem pracy zdalnej”.

Z raportu wynika, że zaangażowanie w pracy wykazuje 31 procent pracowników – czyli więcej niż w przypadku pracowników hybrydowych (23 procent) i stacjonarnych, zarówno tych, którzy mają możliwość pracy zdalnej, jak i tych, którzy takiej możliwości nie mają (odpowiednio 23 i 19 procent). Zaangażowanie w pracy eksperci definiują jako entuzjazm pracownika oraz jego przywiązanie do zespołu i organizacji.