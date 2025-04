Niewyczerpanym źródłem viralowych teorii spiskowych jest amerykańska scena polityczna. Aż 33 procent respondentów jest zdania, że prawdziwym władcą USA jest Elon Musk, zaś 20 procent – że Donald Trump to rosyjski agent.

Co ciekawe, zdaniem 15 procent ankietowanych „Zetek” amerykańską polityką kieruje zza kulis Melania Trump, zaś 16 procent sądzi, że Pierwsza Dama używa swoich ubrań do przekazywania tajnych wiadomości. Prawie jedna czwarta badanych uważa z kolei, że światem kieruje tajny rząd.

Dlaczego pokolenie Z rozpowszechnia teorie spiskowe?

Zdaniem ekspertów popularności teorii spiskowych sprzyja wszechobecna dezinformacja. Świat młodych ludzi, którego kluczową część stanowi sfera online, jest pofragmentowany i niestabilny.

Co chwila wychodzą na jaw kolejne skandale z udziałem znanych i lubianych przez lata celebrytów i innych powszechnie szanowanych osób. Nic dziwnego, że aż 77 procent respondentów wierzy, że celebryci „coś ukrywają”. Aż 31 procent uważa na przykład, że wokalistka Beyoncé należy do sekretnego towarzystwa Illuminatów, zaś 14 procent – że jej koleżanka po fachu Taylor Swift to satanistyczna kapłanka.

Całe zjawisko świadczy z jednej strony o dociekliwości, która cechuje rozwijające się umysły. Towarzyszy jej podejrzliwość i przekonanie, że w obecnych czasach właściwie nikomu nie można wierzyć – zwłaszcza mainstreamowym mediom i wielkim korporacjom.

Stąd też tendencja wśród młodych ludzi do korzystania z „alternatywnych” mediów – i to jest druga strona całego zjawiska. Zdaniem ekspertów rozpowszechnianiu teorii spiskowych i dezinformacji sprzyja anonimowość – na wielu platformach użytkownicy wypowiadają się pod pseudonimem.